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اليمن | السلطة المحلية في الحديدة تبحث مع برنامج الغذاء العالمي آثار تقليصه الإمدادات الطارئة

إلتقت قيادة السلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مع ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن لورانت بوكيرا.
کد خبر: ۱۰۳۶۶۰۱
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۰ 24 February 2021
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و خلال اللقاء تم مناقشة اثار تقليص إمدادات الغذاء الطارئة التي يقدمها البرناج لليمينين ضمن تداخلاته الطارئة لمعالجة الاثار الإنسانية المترتبة على حرب التحالف السعودي.

و خلال اللقاء حذرت قيادة السطة المحلية وموانئ الحديدة من "خطورة جريمة إحتجاز العدوان الأمريكي السعودي سفن المشتقات النفطية و اثار هذه الجريمة على صعوبة إيصال إمدادات الغذاء".

كما طرح محافظ محافظة الحديدة اثار وصول الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية من برنامج الغذاء العالمي على اليمنيين.

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أنصارالله الیمن الحدیدة
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