اليمن | السلطة المحلية في الحديدة تبحث مع برنامج الغذاء العالمي آثار تقليصه الإمدادات الطارئة

و خلال اللقاء تم مناقشة اثار تقليص إمدادات الغذاء الطارئة التي يقدمها البرناج لليمينين ضمن تداخلاته الطارئة لمعالجة الاثار الإنسانية المترتبة على حرب التحالف السعودي.
و خلال اللقاء حذرت قيادة السطة المحلية وموانئ الحديدة من "خطورة جريمة إحتجاز العدوان الأمريكي السعودي سفن المشتقات النفطية و اثار هذه الجريمة على صعوبة إيصال إمدادات الغذاء".
كما طرح محافظ محافظة الحديدة اثار وصول الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية من برنامج الغذاء العالمي على اليمنيين.
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