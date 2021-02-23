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نتنياهو يرفض أي اتفاق مع إيران وامتلاكها للسلاح النووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مضيفاً أن كيان الاحتلال الإسرائيلي "لا يعول على أي اتفاق مع نظام متطرف"، على حدّ تعبيره.
کد خبر: ۱۰۳۶۵۶۵
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۸ 23 February 2021

نتنياهو يرفض أي اتفاق مع إيران وامتلاكها للسلاح النووي

وأفاد نتنياهو في رسالة موجهة إلى إيران، اليوم الثلاثاء: "عشية حلول عيد المساخر (بوريم) أقول للذين يلتمسون القضاء علينا (في إشارة الى إيران وحلفائها) قبل 2500 عام سعى عدو فارسي آخر لإبادة الشعب اليهودي، وكما فشل آنذاك فإنكم ستفشلون في أيامنا هذه".

وأضاف: "لن نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية، فنحن لم نقطع مشوار استغرق آلاف السنين عبر الأجيال المتعاقبة للعودة إلى أرض إسرائيل لنسمح لنظام الملالي الواهم بأن يقضي على قصة نهضة الشعب اليهودي".

وتابع: "نحن لا نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقات التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن الماضي والحالي أيضًا، مع حكومة كوريا الشمالية".

وختم نتنياهو بالقول: "بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية"

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اسرائیل حکومة الإحتلال نتانیاهو
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