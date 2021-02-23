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العميد قاآني: لو كانت قوة عقلانية تحكم أمريكا لكفت عن تهديد إيران التي حولت التهديد إلى فرص

قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني، إن القاصي والداني يتحدث اليوم بالثورة الإسلامية لأنها تتمتع بالحرية.
کد خبر: ۱۰۳۶۴۸۸
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۶ 23 February 2021

وفي كلمته بـ"المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" اليوم الثلاثاء، أضاف العميد قاآني ان أبناء المقاومة في إيران وسعوا حدودها بعد الحرب المفروضة ونقلوها إلى كافة أبناء الأمة الإسلامية ليرفرف علم المقاومة في مناطق أخرى.

وتابع، "لو كانت قوة عقلانية تحكم الولايات المتحدة لكفت عن تهديد الجمهورية الإسلامية التي حولت جميع التهديدات إلى فرص".

وأكد بأننا نعرف جيدا أن الولايات المتحدة لا تعرف سوى لغة القوة، مشيراً إلى أن الشهيد قاسم سليماني كان يتعامل بلغة القوة مع الأعداء الذين تسببوا في خلق المشكلات للمنطقة.

ولفت إلى أن المتشدقين بالدفاع عن حقوق الانسان التزموا الصمت حيال اغتيال أميركا القائد الشهيد قاسم سليماني ولم يقوموا بإدانة الجريمة حتى، مضيفاً إن محور المقاومة حي ودماء شهداء المقاومة ستفتح الطريق نحو القدس.

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