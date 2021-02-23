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ايران | مجلس خبراء القيادة: عودة أميركا للاتفاق النووي دون الغاء الحظر سيكون مضرا

مجلس خبراء القيادة في ايران، يؤكد في بيان له ، ان عودة أميركا الى الاتفاق النووي دون رفع الحظر عن البلاد ليس عديم الفائدة فحسب، وانما سيكون مضرا.
کد خبر: ۱۰۳۶۴۷۵
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۹ 23 February 2021

 

ايران | مجلس خبراء القيادة: عودة أميركا للاتفاق النووي دون الغاء الحظر سيكون مضرا

اكد اعضاء مجلس خبراء القيادة في ايران، عبر بيانهم الختامي الصادر عن اجتماعهم الرسمي الثامن يوم الاثنين، ان عودة أميركا الى الاتفاق النووي لن يؤثر على مقاومة الشعب الايراني الشريف، وان عودة هؤلاء الى الاتفاق دون رفع الحظر عن البلاد ليس عديم الفائدة فحسب وانما سيكون مضرا.

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واشار البيان الى الذكرى الثانية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران والمراسم الخاصة والمختلفة عن الاعوام السابقة التي اقيمت بالمناسبة في ارجاء البلاد نظرا لتفشي وباء كورونا؛ مؤكدا ان تجديد العهد مع الامام الخميني الراحل (رض) وخلفة "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" خلال الخطوة الثانية من تاريخ الثورة الاسلامية زاد الاصدقاء عزما واملا، واصاب الاستكبار العالمي بالياس والاحباط.

ونوه البيان بصمود الشعب الايراني الابي امام الصعاب والمشاكل الذي افشل سياسة حظر أميركا المجرمة وضغوطها القصوى ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا ان ايران وانطلاقا من هذه القاعدة الشعبية العظيمة ماضية نحو اهدافها السامية بينما ذهب رئيس أميركي شرير اخر الى مزبلة التاريخ.

کما لفت اعضاء مجلس خبراء القيادة في بيانهم الختامي، الى ان الجمهورية الاسلامية لطالما اكدت على مبدا "العزة والحكمة والمصلحة" والتعامل البناء مع العالم ولاسيما بلدان المنطقة؛ مؤكدين على ان "التفاوض مع أميركا حول قضايا متفق عليها خط احمر، كما اننا نرفض التفاوض حول القضايا الدفاعية والصاروخية وسننتصر على مؤامرات الاعداء وندافع عن استقلال البلاد وشموخه بفضل الوحدة الوطنية والتازر بين رؤساء السلطات الثلاث وامتثال مسؤولي البلاد الى توجيهات شماحة قائد الثورة الاسلامية".

وفي جانب اخر من هذا البيان، اثنى مجلس خبراء القيادة على تعاون الشعب الايراني في سياق تنفيذ البروتوكلات الصحية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، كما اشاد بجهود الكوادر الطبية والتمريض المضحية وايضا العلماء الذين يواصلون الجهود لانتاج اللقاح المضاد لهذا الفيروس، الى جانب قوات التعبئة الذين بادروا في اطار مبادرة "الشهيد سليماني" الى مساندة الوسط الطبي والعلاجي لمكافحة الوباء في انحاء البلاد؛ متطلعا الى اجتياز هذه المرحلة العصيبة بنجاح.

ودعا البيان، الشعب الايراني الابي للتأسي بتوجيهات قائد الثورة "الذي لطالما اكد على ضرورة الحضور الملحمي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وان يسطّر ملحمة اخرى عبر حضوره الحماسي في الانتخابات القادمة في شهر حزيران/يونيو المقبل".

وختاما، احيا مجلس خبراء القيادة في بيانه ذكرى شهداء الدفاع عن المراقد المقدسة، لاسيما "الفريق الشهيد قاسم سليماني" و"الشهيد ابومهدي المهندس" والعالم الايراني البارز "الشهيد محسن فخري زادة"، الى جانب اعضاء مجلس خبراء القيادة الذين رحلوا خلال العام الحالي.

يذكر ان الاجتماع الثامن لمجلس خبراء القيادة بدا اعماله صباح امس الاثنين، بكلمة رئيس المجلس "آية الله احمد جنتي".

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سیاسة یونیوز مجلس خبراء القیادة
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