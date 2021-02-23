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بعد معلومات عن تطعيم نواب قبل غيرهم .. البنك الدولي يُهدّد بوقف اللقاحات الى لبنان

البنك الدولي يهدّد بوقف تمويل لبنان بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، عقب نشر معلومات عن تطعيم نواب لبنانيين يفوق عمرهم الـ75 عامًا قبل غيرهم من المواطنين اللبنانيين.
کد خبر: ۱۰۳۶۴۷۴
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۳ 23 February 2021

بعد معلومات عن تطعيم نواب قبل غيرهم .. البنك الدولي يُهدّد بوقف اللقاحات الى لبنان

 

علّق المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة ​البنك الدولي​ ساروج كومار، في تعليق له على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، على خبر تلقيح نواب وموظفي البرلمان الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

وهدّد كومار بوقف لقاحات ​كورونا​ بعد هذه المعلومات، معتبراً أن "هذا لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي"، مضيفاً "سنسجل خرق الشروط والأحكام المتفق عليها معنا للتطعيم العادل والمنصف، فعلى الجميع التسجيل وانتظار دورهم"، موجهاً السؤال إلى ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة ​اللقاح​ ​عبدالرحمن البزري​.

وكان أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر اكد للصحافي تيمور أزهري، وهو مراسل وكالة "رويترز"، أنّه سيتم اليوم تلقيح النواب وأفراد طاقم عمل المجلس النيابي الذين تتخطى أعمارهم الـ75 عاماً ضد فيروس كورونا، وذلك في مجلس النواب.

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صحة کورونا لبنان
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