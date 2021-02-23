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المجلس الأعلى لاتحاد التلفزيونات والاذاعات الإسلامية يعقد جلسته الدورية السادسة في طهران

المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يعقد جلسته الدورية السادسة في مقر قناة "برس تي في" شمال العاصمة الإيرانية طهران، لمناقشة الأحداث الأمنية والسياسية والاجتماعية والصحية التي تشهدها المنطقة، وذلك بحضور أمين عام الاتحاد، حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي كريميان، ورئيس الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايرانية الدكتور بيمان جبلي، ورئيس المجلس الأعلى للاتحاد مضر البكّاء، وعدد من أعضاء الاتحاد.
کد خبر: ۱۰۳۶۴۶۶
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۱ 23 February 2021
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عقد المجلس الأعلى لاتحاد التلفزيونات والاذاعات الإسلامية اجتماعه السادس في الدورة الثالثة، في مقر قناة "برس تي في" شمال العاصمة الإيرانية طهران، بحضور أمين عام الاتحاد، حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي كريميان، ورئيس الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايرانية الدكتور بيمان جبلي، ورئيس المجلس الأعلى للاتحاد مضر البكّاء، وعدد من أعضاء الاتحاد.

وقال الشيخ كريميان خلال الاجتماع إن الاوضاع التي تعيشها المنطقة بدءًا من القضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الصهيوني، امتدادًا الى التطورات في سوريا والعراق ولبنان واليمن، تحتم على الاعلام الملتزم فهم صعوبة وحساسية الوضع، ما يستدعي المزيد من التلاحم بين العناصر الاعلامية، وتثبيت العلاقات والتعاملات المحترفة في مجال الاعلام.

من جهته، اعرب رئيس الاعلام الخارجي في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، د. بيمان جبلي، عن اعتقاده بأن وجود هذه الشبكة من الاعلام المقاوم، وعناصر هذه الشبكة تعطي الفرصة للشعوب في المنطقة، بأن تواجه التحديات، وتخرج منها مرفوعة الرأس.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة نضج الخطاب الاعلامي الملتزم في نشر الحقيقة والدفاع عنها ، في عصر تكاد الحقيقة تضيع وتُحرّف في بعض وسائل الاعلام الأخرى.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل ظروف صحية صعبة يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوترات أمنية وسياسية في المنطقة، إضافة الى بوادر ومتغيرات دولية وإقليمية، وانتخابات في بعض دول المنطقة.

ويهدف الاجتماع الى إنجاز وتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاتحاد، وإعداد التقارير والأوراق ومشاريع القرارات اللازمة لطرحها في الاجتماع لمناقشتها والمصادقة عليها، إضافة الى اصدار التوصيات لاستمرار عمل الاتحاد، وتحقيق الأهداف المرجوة، ورفع مستوى الأداء على كافة الأصعدة.

ويستمر الاجتماع على مدى يومي الاثنين والثلاثاء.

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اعلام اتحاد الاذاعات والتلفزیونات الاسلامیة ایران
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