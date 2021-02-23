كتاب "الكونفدرالية المشرقية" للمفكر الراحل أنيس نقاش

توفي يوم الاثنين المفكر والمحلل السياسي اللبناني، أنيس محمد خير نقاش، في مستشفى "هشام سنان"، بالعاصمة السورية دمشق، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.

تنشر وكالة يونيوز للاخبار كتاب الكونفدرالية المشرقية “صراع الهويات والسياسات” للمفكر أنيس النقاش الذي توفي اليوم جراء مضاعفات فيروس كورونا.

النقاش من مواليد بيروت 1951. وكان قد أولى اهتمامًا وثيقًا بالقضايا الوطنية والعرقية وتأثر بعمه "زكي النقاش" الذي كان معلما.

وكان النقاش رائدًا إعلاميًا في مجال المقاومة على مر السنين، وهو معروف بأنه من أنصار محور المقاومة وناقد قوي للأنظمة العربية الموالية للغرب. وعمل كمحلل سياسي، وكان منسقا لشبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

وقدم عدد من المسؤولين والمحللين والاحزاب اللبنانية والعربية العزاء بالنقاش، في حين تحدثت اخبار عن نقل جثمانه غدا من دمشق الى بيروت.

وبهذه المناسبة، تنشر وكالة يونيوز للاخبار كتاب الكونفدرالية المشرقية "صراع الهويات والسياسات" لـ أنيس النقاش.

ويضم الكتاب، اقساما متعددة، منها عن صراع الاستراتيجيات، وقسم اخر عن الاقليم وصراعاته، وقسم بعنوان الطريق الى الكونفدرالية المشرقية، اضافة الى اخر قسم وهو بعنوان حكم مشرقية.