جولة تفقدية لمحافظ تعز في منشآت اجتماعية بالمحافظة

اطلع محافظ تعز يرافقه عدد من أعضاء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية على سير الاعمال والتجهيزات التي تجري لحديقة التعاون بمحافظة تعز والتي سوف تكون متنفسا للأطفال.

وخلال الزيارة جال الزائرون على الاقسام والمنتجعات والمسابح و الاستراحات واستمع المحافظ الى شرح مفصل من قبل القائمين على المشروع وعن الانجازات التي شارفت على الانتهاء بوضع اللمسات الاخيرة.

كما وشدد الزائرون على ضرورة استكمال كافة التجهيزات، لكي تفتح رسميا خلال الايام القليلة القادمة

والجدير بالذكر ان هذه الحديقة تعرضت للاهمال المتعمد خلال الفترة السابقة، وقد لاقى هذا الاهتمام والصيانة ارتياحًا واسعًا لدى المواطنين.