بیشترین افزایش تورم برای کدام کالاهاست؟

نوبت دهی تعویض پلاک چگونه است؟

چرا واکسن کرونا را باید در دو «دز» تزریق کرد؟

بازدید 169

وزير الخارجية: غياب المحاسبة يشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الاحتلال يستغل كورونا لترسيخ استعماره، ويرفض تحمل مسؤولياته كقوة احتلال، بتوفير اللقاحات اللازمة، والسماح بوصولها الى الأراضي الفلسطينية، خاصة الى قطاع غزة، رغم النداءات المتكررة من المؤسسات الأممية.
کد خبر: ۱۰۳۶۳۳۲
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۰ 23 February 2021

وأضاف المالكي خلال كلمته في الدورة الـ 46 العادية لمجلس حقوق الإنسان الافتراضية، التي عقدت في جنيف، اليوم الاثنين، أن "سبب تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها الممنهجة ضد أبناء شعبنا، هو الحصانة والإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة، وعدم اتخاذ دول المجتمع الدولي لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات."

وأوضح أن "سلطات الاحتلال بأدواتها المختلفة، صعدت من اعتداءاتها وارهابها ضد شعبنا بنسبة تزيد على 200%، خاصة فيما يتعلق ببناء المستوطنات غير الشرعية، ومخطط "E1"، وسرقة الأراضي والاستيلاء عليها، وهدم المنازل، والاعدامات الميدانية، وتهويد مدينة القدس، وحصار قطاع غزة، والاعتقال التعسفي بما فيه استهداف الأطفال، والحرمان من الحقوق الأساسية كالحق بالصحة واستهداف المستشفيات، والحق في التعليم، واستهداف اكثر من 54 مدرسة لهدمها، وتدنيس دور العبادة، وتقويض حقنا بالحياة."

وحذر المالكي من "تساوق البعض مع مطالبات الاحتلال عبر إلغاء البند السابع في المجلس، المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، لإسكات صوت الضحايا، وإغلاق كافة المنابر الدولية التي تتحدث عن العدالة، وحقوق الانسان، ومنح مجرمي الحرب الحصانة والافلات من العقاب"، مؤكدا أن من يدعم ويمنح الحصانة لهذا الاحتلال هو "شريك بالجريمة".

وشدد المالكي على أن هذا البند "أصيل على أجندة المجلس، وهو أحد الآليات التي تشكل بعض أشكال الحماية لشعبنا، في ظل غياب أية وسائل للمساءلة الفعلية على انتهاكات الاحتلال، كما انه يتناول حالة حقوق الإنسان له، وليس منحازا ضد أحد"، مضيفا أن "من يحاول إلغاءه ينحاز ضد حقوق الإنسان ويشجع الاحتلال، على جرائمه، ويستهدف تثبيت وضعها ويميزها كدولة فوق القانون، ومحاولة لتقويض حقوق شعبنا وحرمانه من اللجوء الى المنظومة الدولية وادواتها القائمة على الحقوق والقانون."

وتابع المالكي: على الرغم تخاذل دول المجتمع الدولي، في تحمل مسؤولياته بالدفاع عن القانون وحماية الضحايا وحقوق الانسان، وتفعيل وفرض المساءلة والمحاسبة، إلا أننا مستمرون في حثه على الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة لشعبنا في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.

وطالب المجتمع الدولي "بمواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بكافة السبل القانونية، وعدم تقديم المساعدة او التمويل له، وتجفيف مستنقع الاستيطان، وعدم السماح بشراء بضائع المستوطنات، ومنع دخولها، ومنع التعامل التجاري المباشر او غير المباشر معها، ومنع دخول المستوطنين."

ودعا المفوضة السامية لحقوق الإنسان لتطوير وتحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، باعتبار أن "منظومة الاستيطان غير الشرعي هي إحدى أكثر أشكال انتهاك حقوق شعبنا جسامة."

وأكد المالكي "الاستمرار في الدفاع عن حقوقه شعبنا بكافة الميادين، وتفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية، مرحبا بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، الذي يؤكد على ولايتها القضائية والاختصاص الاقليمي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، داعيا إلى "سرعة إعلان فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب في ارض دولة فلسطين المحتلة."

وأعرب عن أسفه "لإصدار بعض الدول بيانات ذات طابع سياسي ضد هذا القرار، وفي تسيس وتدخل واضح في عملها بهدف منح المجرمين الإسرائيليين الحصانة والافلات من العقاب والمساءلة"، مطالبا تلك الدول بمراجعة مواقفها.

وتحدث المالكي عن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا المتعلق بإجراء الانتخابات، معتبرا أنها "جزء لا يتجزأ من جهود استئناف حياتنا الديمقراطية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية"، مطالبا المجتمع الدولي بدعم هذه الخطوة والمساعدة في إزالة أي عقبات قد يضعها الاحتلال الإسرائيي "أمام إتمامها، لا سيما في القدس الشرقية."

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
منظمات مجلس حقوق الإنسان فلسطین الإحتلال
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
سی سخت زلزله پروتکل الحاقی انیس نقاش تروئیکای اروپایی شاهزاده لطیفه نمازهای ماه رجب

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۱۸۶ نظر)

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۱۱ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۹۸ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۷۲ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

tabnak.ir/004Lb2
tabnak.ir/004Lb2