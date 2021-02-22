السيسي يصدر قرارًا ببلورة سياسات تسويقية جديدة لقناة السويس وإضافة خدمات جاذبة للسفن

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين، اليوم الاثنين، قرارًا ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تناسب الظروف الاقتصادية العالمية.

وتناول الاجتماع "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

واطلع السيسي في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.

كما أوعز الرئيس "ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس".