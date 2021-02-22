إفتتاح ممر إنساني بريف إدلب لتسهيل خروج المدنيين الراغبين بالوصول إلى المناطق الآمنة

وقال محافظ إدلب، محمد نتوف، إن فريق الإسعاف والعيادة المتنقلة وكوادر من الهلال الأحمر السوري جاهزة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة عند الممر إضافة إلى التسهيلات للمواطنين الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن.
وأشار نتوف في تصريح لوكالة يونيوز، إلى التنسيق مع القوات الروسية التي تبذل جهوداً لمساعدة الأهالي بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى المناطق الآمنة، وتقديم كامل التسهيلات الكاملة لضمان نقلهم إلى حماة وتأمينهم بمركز للإقامة المؤقتة ثم تسهيل عودتهم إلى منازلهم في القرى المحررة من الإرهاب.
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