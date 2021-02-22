أكثر من 3000 شاحنة محملة بإمدادات الغذاء والدواء متوقفة بانتظار إفراج التحالف عن سفن الوقود

أكثر من ثلاثة ألاف شاحنة تحمل إمدادات الغذاء والدواء لمعظم المحافظات تقف في طابور طويل في إنتظار إفراج قوى التحالف السعودي عن سفن الوقود.

منذ أكثر من شهر، تنتظر أكثر من ثلاثة آلاف شاحنة في طابور يمتد لعشرات الكيلومترات من مفرق الصليف إلى مدينة الحديدة إفراج قوى التحالف السعودي عن سفن المشتقات النفطية لإيصال إمدادات الغذاء والدواء إلى اليمنيين في 18 محافظة.

وخلال الفترة الماضية اشتدت أزمة الوقود في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، في ظل انعدام المشتقات النفطية، ووصل سعر العشرين لتراً في السوق السوداء إلى ثلاثة أضعاف السعر الرسمي.

المصدر: قناة المسيرة.