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الجبهة الشعبية: نتمسك بأرضنا كاملة بحدودها التاريخية من بحرها إلى نهرها

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، انه لا يحق لأي أحد أن يصدر بإسم المجموع الوطني أية مواقف يفهم منها التنازل عن أي جزء من تراب فلسطين التاريخية.
کد خبر: ۱۰۳۶۱۸۲
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۷ 22 February 2021

بيان الشعبية اليوم الاثنين جاء في ضوء ما تداولته بعض وسائل الاعلام، بأن رئاسة السلطة الفلسطينية، بعثت برسالة إلى الإدارة الأمريكية تؤكد فيها، بأن كل الفصائل الفلسطينية، توافق على دولة على حدود الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

وقالت الجبهة الشعبية، إن الهدف المرحلي الذي تحدد بالدولة والعودة وتقرير المصير لا يعني بالنسبة لها بأي حال من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة، بحدودها التاريخية من بحرها جنوبًا إلى نهرها شرقًا.

وأوضحت ان نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه الوطني، سيستمر إلى أن يحقق كامل أهدافه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

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مقاومة فلسطین الجبهة الشعبیة
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