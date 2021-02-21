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1329 إصابة جديدة و 38 حالة وفاة خلال ال، 24 ساعة الاخيرة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 1685 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 355056 حالة".
کد خبر: ۱۰۳۶۰۶۵
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۴ 21 February 2021

1329 إصابة جديدة و 38 حالة وفاة خلال ال، 24 ساعة الاخيرة

وأكد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا تسجيل 38 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12601 حالة، وسجلت 905 حالات شفاء.

وتجاوزت الإصابات في العالم 110 ملايين منذ بدء انتشار الجائحة

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tabnak.ir/004LWj