1329 إصابة جديدة و 38 حالة وفاة خلال ال، 24 ساعة الاخيرة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 1685 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 355056 حالة".