روحاني: إدارة الإيرادات والنفقات في میزانية العام الجاري تحققت في ظروف الحرب الاقتصادية

قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن إدارة إلايرادات والنفقات في ميزانية العام الجاري الايراني (بدأ في 20 مارس 2020) تحققت في ظروف الحرب الاقتصادية والضغط الأقصى لإدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف روحاني خلال الاجتماع الـ 205 لمقر التنسيق الاقتصادي للحكومة اليوم الاحد: بالتخطيط الذي تم هذا العام، وخاصة الترتيبات التي اتخذناها في ميزانية العام الجاري الايراني ،تمكنا من إدارة الإيرادات والنفقات، لافتا ان هذا النجاح تحقق في ظروف الحرب الاقتصادية والضغط الأقصى لإدارة ترامب.

واشار الرئيس روحاني ان إيران تمكنت من افشال سياسة الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى حسب اعتراف الادارة الامريكية.

وأضاف روحاني أن أهداف ميزانية هذا العام تحققت في المجال الرئيسي للإيرادات والمصروفات، مشیرا الى أن البرنامج الاقتصادي الشامل للحكومة هذا العام ، والذي يشمل الميزانية أيضا، تمت صياغته وتنفيذه على أساس الواقع الاقتصادي للبلاد والقدرات والفرص الاقتصادية المتاحة.