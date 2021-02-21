چرا واکسن کرونا را باید در دو «دز» تزریق کرد؟

میزان استفاده مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی

کدام واکسن‌های کرونا بیشتر استفاده می‌شود؟

بازدید 325

روحاني: إدارة الإيرادات والنفقات في میزانية العام الجاري تحققت في ظروف الحرب الاقتصادية

قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن إدارة إلايرادات والنفقات في ميزانية العام الجاري الايراني (بدأ في 20 مارس 2020) تحققت في ظروف الحرب الاقتصادية والضغط الأقصى لإدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.
کد خبر: ۱۰۳۶۰۴۷
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۵ 21 February 2021

روحاني: إدارة الإيرادات والنفقات في میزانية العام الجاري تحققت في ظروف الحرب الاقتصادية

وأضاف روحاني خلال الاجتماع الـ 205 لمقر التنسيق الاقتصادي للحكومة اليوم الاحد: بالتخطيط الذي تم هذا العام، وخاصة الترتيبات التي اتخذناها في ميزانية العام الجاري الايراني ،تمكنا من إدارة الإيرادات والنفقات، لافتا ان هذا النجاح تحقق في ظروف الحرب الاقتصادية والضغط الأقصى لإدارة ترامب.

واشار الرئيس روحاني ان إيران تمكنت من افشال سياسة الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى حسب اعتراف الادارة الامريكية.

وأضاف روحاني أن أهداف ميزانية هذا العام تحققت في المجال الرئيسي للإيرادات والمصروفات، مشیرا الى أن البرنامج الاقتصادي الشامل للحكومة هذا العام ، والذي يشمل الميزانية أيضا، تمت صياغته وتنفيذه على أساس الواقع الاقتصادي للبلاد والقدرات والفرص الاقتصادية المتاحة.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة سیاسة داخلیة ایران
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
سی سخت زلزله تروئیکای اروپایی شاهزاده لطیفه نمازهای ماه رجب

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۸ نظر)

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۹ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۱۱ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۸۸ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۷۷ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

tabnak.ir/004LWR
tabnak.ir/004LWR