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لاجئون غاضبون يغلقون مقرات التموين التابعة للأنروا بقطاع غزة

أغلقت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة، صباح الأحد، بشكل مؤقت عددًا من مراكز التوزيع التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، احتجاجًا على توحيد السلة الغذائية. الامر الذي أثار موجة غضب لدى اللاجئين.
کد خبر: ۱۰۳۶۰۰۱
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۹ 21 February 2021

وشمل الإغلاق، الذي بدأ من الساعة 7 حتى 10 صباحًا، مراكز التوزيع في المحافظات الخمس بالقطاع، وفق بيان صادر عن اللجنة المشتركة.

وأوضحت اللجنة أن إدارة "أونروا" باشرت بتنفيذ نظام توزيع "الكابونة الموحدة" (بطاقة تموينية) الذي يحرم أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني من حقهم في الحصول على الحصّة الغذائية، وقالت إن ذلك يأتي خطوة أولى ورسالة لإدارة "أونروا" من أجل التراجع عن التقليص الجديد من "قوت يوم فقراء اللاجئين".

وحذرت اللجنة إدارة الوكالة من الاستمرار في هذه السياسة، مؤكدة استمرارها في خطواتها حتى تتراجع "أونروا" عن قرارها بتوحيد السلة الغذائية.

ومن المقرر أن يبدأ "أونروا" اليوم توزيع المساعدات الغذائية دورة رقم 1 لعام 2021، وفق النظام الجديد (الكابونة الموحدة).

وأثار قرار الوكالة تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة رفضًا شعبيًا فلسطينيًا، وسط مطالبات بالتراجع عن تطبيق القرار.

وكانت الأونروا قد أكدت أمس السبت، أنه تم إلغاء "الكابونة" الصفراء، وأنه سيجري البدء في تطبيق "السلة الغذائية الموحدة" لجميع اللاجئين المستفيدين في قطاع غزة.

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مجتمع اللاجئین یونیوز
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