چرا واکسن کرونا را باید در دو «دز» تزریق کرد؟

میزان استفاده مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی

کدام واکسن‌های کرونا بیشتر استفاده می‌شود؟

بازدید 323

السعودية تغلق 7 مساجد بعد ثبوت 11 حالة إصابة بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 7 مساجد مؤقتا، بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۵۸
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶ 21 February 2021

السعودية تغلق 7 مساجد بعد ثبوت 11 حالة إصابة بكورونا

وذكرت الوزارة أن "مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 13 يوما وصل إلى 105، تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".

وبينت الوزارة أن "المساجد المغلقة جميعها في منطقة الرياض، إذ تم رصد 5 إصابات بكورونا في جامع بمحافظة المجمعة، وحالة واحدة في كل من المساجد المتبقية بمحافظات: القويعية، الحريق، حوطة بني تميم، شقراء، إضافة إلى مسجدين بمدينة الرياض، أحدهما في حي قرطبة والآخر في حي أم الحمام".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجد في منطقة الجوف ومسجد في منطقة الحدود الشمالية.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجتمع کورونا السعودیة
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
گادوین منشا سی سخت زلزله تروئیکای اروپایی شاهزاده لطیفه

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۸ نظر)

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۹ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۱۱ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۷۷ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

واکنش مشاور رهبری به ماجرای بهنام محجوبی / یک نماینده مجلس: عنابستانی حق شکایت از سرباز نیروی انتظامی را دارد / مصطفی معین: کرونا از دی سال گذشته، وارد کشور شده بود، اما اسفند اعلام شد/تذکر روحانی به وزیر اطلاعات  (۶۴ نظر)

گل‌گهر صفر ـ پرسپولیس ۵ / قهرمانی ۳۰ امتیازی سرخ‌ها در نیم فصل با پنجمین برد پیاپی  (۶۴ نظر)

سه گام جدید آمریکا پیرامون برجام می‌تواند ایران را راضی کند؟  (۶۲ نظر)

tabnak.ir/004LV0
tabnak.ir/004LV0