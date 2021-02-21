العميد جابر ليونيوز: إسرائيل لن تتحمل تكلفة الضربة الأولى على لبنان

نشر حزب الله مقطع فيديو يظهر المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن في كيان الاحتلال، أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وقال الخبير العسكري والإستراتيجي هشام جابر لوكالة يونيوز، أن المقطع "جاء نتيجة التهديدات الإسرائيلية المتكررة خلال الفترة الماضية خاصة على لسان رئيس الأركان الإسرائيلي كوخافي الذي هدد أن حزب الله كان متمركز ضمن مناطق سكنية."

وأوضح جابر أن "السيد حسن نصر الله بخطابه رد على الإتهامات الإسرائيلية وأضهر أن العدو الإسرائيلي هو من يضع المناطق العسكرية ضمن المناطق السكنية وتحديدا المنطقة الممتدة من تل أبيب إلى حيفا."

و أكد العميد جابر أن "رسالة تهديد واضحة للعدو الإسرائيلي بأن حزب الله يملك صواريخ دقيقة وهذا ما يعلمه العدو الإسرائيلي وأن هذه الصواريخ الدقيقة لا تخطئ بأكثر من 100 متر،" مضيفاً أن "الضربة الأولى لن تقوم بها إسرائيل لأن تكلفتها ستكون غالية جداً عليها."

ونشر "الإعلام الحربي" التابع للحزب المقطع تحت عنوان: "أيها الصهاينة، لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم".