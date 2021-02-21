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جولة للسفير الروسي على مصانع الأدوية القادرة على انتاج لقاح سبوتنيك

قام السفير الروسي في لبنان الكسندر بروداكوف، يرافقه وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله، بجولة تفقدية لمصانع الادوية في لبنان القادرة على انتاج لقاح سبوتنيك الروسي.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۰۱
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۴ 21 February 2021
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خطوةٌ أولى على طريقٍ طويل يمكن أن يجعل لبنان من الدول المصنعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وتفقد السفير احد هذه المصانع في منطقة جدرا - الشوف، معلنا استعداد بلاده للوقوف الدائم الى جانب لبنان في مواجهة الفيروس.

ويُعتبر مصنع الأدوية الذي تفقده الوزير حب الله والسفير الروسي مطابقاً للمواصفات الدولية لتصنيع لقاح"سبوتنيك خمسة"، بحسب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي البروفسور رائف رضا.

المصنع الذي تأسس منذ نحو خمس سنوات، لديه الامكانات التقنية لتصنيع اللقاحات والادوية. وقد حصل اتصال بين القيّمين عليه والسفارة الروسية، حيث قدَّم الاوراق اللازمة، بهدف تصنيع ادوية روسية في لبنان قبل البدء بانتاج اللقاح.

وبحسب المعلومات، فانَّ وزارتي الصناعة والصحة الروسيتين وافقتا على منح الترخيص بعدما حصل الكشف من قبل الجهات الروسية على المصنع. وفي حال تمَّ اتخاذُ الاجراءات الصحية والقانونية، فإنَّ الامر بحاجة لعدة اسابيع من اجل التفاوض حول التصنيع والاسعار وكل التفاصيل ذات الصلة.

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