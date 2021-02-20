مؤسسة القدس الدولية: رفض التطبيع مع إسرائيل هو موقف إخلاقي وثقافي واجتماعي

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية النائب اليمني حميد الأحمر على أن "رفض التطبيع مع العدو هو موقف إخلاقي وثقافي واجتماعي لأن خطره يتعدى إلى ضرب نسيج أمتنا الاجتماعي."

وفي كلمة له خلال مؤتمر "متحدون ضد التطبيع" عبر تطبيق زووم، قال الأحمد أن "دعاة التطبيع يريدون تحقيق ما لم يستطع تحقيقه العدو الإسرائيلي،" مؤكداً أن "لا شرعية لمن يريد أن يعطي شرعية للعدو الإسرائيلي."

وكان المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الاسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية واللقاء اليساري العربي، دعوا للمشاركة في اعمال مؤتمر "متحدون ضد التطبيع" الذي سينعقد على مدى يومين، لرفض تطبيع دول عربية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، ودعماً وتوحيداً للجهود مع الفلسطينيين.

ويشارك في المؤتمر، الذي ينعقد يوميّ السبت والأحد المقبلين (20 و21 شباط/فبراير)، 500 شخصية من كافة الأقطار العربية، عبر تطبيق "زووم" و يمثلون معظم مكونات الأمة وتياراتها الفكرية والسياسية الملتزمة بقضية فلسطين ونهج المقاومة والمناهضة للتطبيع.