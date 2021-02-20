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الجبهة الشعبية: المراهن على الادارة الامريكية الجديدة مخطئ

أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، الإدارة الامريكية الجديدة برئاسة جو بايدن يتثبّت الاجراءات التي أخذتها إدارة سلفه دونالد ترامب، وأشار الى أن الجبهة الشعبية جزء لا يتجزأ من محور المقاومة.
کد خبر: ۱۰۳۵۸۱۷
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۱ 20 February 2021
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وفي كلمة عبر زووم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "متحدون ضد التطبيع" قال فؤاد أن "المراهن على الادارة الامريكية الجديدة مخطئ... أي رهان على الادارة الجديدة يجب أن يتنبه الجميع أنها مراهنة خاطئة."

وأوضح أن هناك "استعداد عالي من الادارة الجديدة لدعم الكيان الصهيوني وتثبيت ما جرى اقراره من ادارة ترامب خاصة فيما يتعلق بالقدس ونقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس وهذه اجراءات مدعومة من الادارة الجديدة."

وعلى صعيد متصل، أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنه "نراهن على موقف محور المقاومة، وهو يُشكل حاضنة لحقوق الشعب الفلسطيني ونضالاته ونعتبر نفسنا جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، الذي أثبت فعاليته في التصدي للكيان."

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مقاومة فلسطین الجبهة الشعبیة للتحریر فلسطین أبو أحمد فواد
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