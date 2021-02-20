الإمام الخامنئي: الثورة الاسلامية قلدت الشباب وسام "اداء الدور في القضايا السياسية"

قال سماحة قائد الثورة الاسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي في رسالة وجهها إلی اجتماع إتحاد الرابطات الاسلامية للطلبة الجامعيين في اوروبا، ان الثورة الاسلامية قلدت الشباب وسام "الاضطلاع بدورهم في القضايا السياسية".

وجاء في رسالة سماحته، ان الثورة الاسلامية قلدت الشباب وسام "اداء الدور في القضايا السياسية".

وفیما یلي نص رسالة الإمام الخامنئي التي وجهها إلی اجتماع اتحاد الرابطات الاسلامية للطلبة الجامعيين في اوروبا بدورته الخامسة والخمسين التي قرأها ممثل سماحته لشؤون الطلبة الدارسين في اوروبا حجة الاسلام احمد واعظي:

بسم الله الرحمن الرحیم

اعزائي الطلاب

ان اهمية دور الشباب في تقدم البلاد وضمان مستقبلها تتجلى اكثر فاكثر يوما بعد آخر. واثبت ذلك فيروس كورونا الذي اصاب الجميع . ان السعي والطموح وعنفوان الشباب الذي تجلى في هذه القضية فكما غيرها من قضايا البلاد , كان المحرك والمفتاح العلمي والعملي . فهذه احدى افضل مفخرة للثورة الاسلامية التي استطاعت تقليد وسام " اداء الدور في القضايا السياسية " على صدور شباب الوطن الابي .

ويتوقع منكم ايها الشباب الاعزاء الاستفادة من هذه الفرصة التي في متناولكم للتطور العلمي والديني والاخلاقي والاستعداد لاداء الدور وان إتحاد الرابطات الاسلامية للطلبة الجامعيين يتحمل الوظيفة الكبرى والفخورة بهذا الصدد .

والسلام علیکم و رحمةالله

سیّدعلی خامنه‌ای

19 شباط / فبراير 2021