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رئيس حملة المقاطعة: الاحتلال قام بهجمة على وعي أهل المنطقة عبر أيادي عربية ومسلمة

أكد رئيس حملة المقاطعة في فلسطين باسم نعيم أن "الكيان الاسرائيلي قام بهجمة على وعي أهل المنطقة عبر أيادي عربية ومسلمة."
کد خبر: ۱۰۳۵۷۴۹
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴ 20 February 2021

وفي كلمة له خلال مؤتمر اطلاق وثيقة مواجهة التطبيع الاعلامي، اليوم السبت، قال نعيم أن "عندما يتحدث أي متحدث باسم الاحتلال الاسرائيلي، كان هناك حاجز نفسي يرفض استقبال هذه الرسائل في السابق، ولكن اليوم أصبح من يتكلم هو عربي مسلم ويُظهر الحرص على مصلحتنا كما إدعى البعض أن التطبيع هو حرص على الفلسطينيين ودعماً لقضيتهم وبيّن كذبهم من الساعات الأولى."

وأضاف أن "اليوم نحن بحاجة لمواجهة في صفوفنا الداخلية العربية لصدّ هذه الهجمة، وهذا يحتاج الى عمل دقيق لأن الدول لديها مصالح... علينا كشف الألاعيب دون الوقع في المحظور، فبدلاً من محاصرة العدو وعزل الاحتلال قد نعزل شعبنا الفلسطيني من خلق عدوات غير مرغوبة."

وأكد أن "من يطبعون اليوم يقدمون أنفسهم أنهم عرب ومسلمين حريصين على مصلحة المنطقة."

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مقاومة تطبیع فلسطین
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