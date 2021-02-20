الدائرة الثقافية في محافظة ريمة تقيم ندوة حول جمعة رجب

الندوة تطرقت الى اهمية إحياء عيد جمعة رجب، والى المناقب والمآثر الخالدة التي رسخها الامام علي(ع) لدى الشعب اليمني اثناء مروره في عدد من المحافظات اليمنية، داعيًا الى الاسلام حتى استقر في صنعاء ودخل اليمنيون الاسلام.

وشددت كلمات المشاركين في الندوة على "اهمية مواجهة المد الوهابي الذي عمد على تغييب الموروث الديني الأصيل الذي رسخه الاسلام"، وتطرقت الى "ضرورة ترسيخ مبدأ الهوية الايمانية في اوساط الناس مهما كانت التحديات".