بحر غزة يجود بخيراته على الصيادين بعد المنخفض الجوي

عاد الصيادون في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، بصيد وفير، بعد أن أغلق الاحتلال الاسرائيلي البحر أمامهم نتيجة المنخفض الجوي القطبي الذي ضرب المنطقة وقطاع غزة.
وتمكن الصيادون من اصطياد العديد من أنواع السمك من بينها "السردين و "السلطان إبراهيم" و"الطرخونة" "والغزال" وغيرهم، غير أنهم لم يحظوا بأسماك كبيرة.
واوضح الصيادون إنه "عادة بعد المنخفضات الجوية تكون كميات الأسماك المصطادة وفيرة."
وسمحت وزارة الداخلية بغزة، عند الساعة الرابعة من مساء أمس، بإبحار الصيادين بعد أن كانت قد منعتهم لمدة ثلاثة أيام.
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