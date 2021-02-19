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استمرار هطول الثلوج يعطل الدوام الرسمي ويغلق الطرقات

يستمر هطول الثلوج في مختلف مناطق الأردن وتراكمها ما ادى لقطع بعض الطرقات مع تأثر الأردن بالمنخفض الجوي القطبي الذي دخل أجواء المملكة مساء الثلاثاء، في حين عمل الجيش على المساعدة مع الفرق الخدمية المختصة في فتح الطرقات.
کد خبر: ۱۰۳۵۶۱۳
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۲ 19 February 2021

استمرار هطول الثلوج يعطل الدوام الرسمي ويغلق الطرقات

عطلت الحكومة الأردنية، العمل بالمؤسسات العامة، امس الخميس، بسبب الأحوال الجوية مع استمرار تساقط الثلوج على بعض المناطق وتعرض أخرى لهطول أمطار غزيرة.

وبدأت الثلوج في التراكم في بعض المناطق مع تأثر الأردن بالمنخفض الجوي القطبي الذي دخل أجواء البلاد مساء الثلاثاء الماضي.

ودعت وزارة العمل الأردنية، مؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بالبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة نظرا للظروف الجوية الاستثنائية.

وأدت التراكمات الثلجية، الأربعاء، إلى إغلاق بعض الطرق في محافظة عجلون شمال العاصمة عمان، كما هبت رياح شديدة في مختلف المناطق وهطول الأمطار بغزارة.

وأعلنت الجهات المختصة حالة الاستنفار القصوى للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها الاردن، حيث رفعت الخدمات الطبية الملكية جاهزية مختلف الأقسام وزادت من أعداد الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية، لتسهيل وصول المرضى والمراجعين، وتقديم الرعاية الصحية لهم.

من جهتها، عملت تشكيلات ووحدات من الجيش منذ بدء الحالة الجوية التي يمر بها الأردن، على إسناد ودعم الأجهزة الأمنية ومديريات أشغال المحافظات وبلدياتها، لمساعدة المواطنين ضمن مناطق المسؤولية لتجاوز الظروف الجوية الطارئة.

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