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‏الصليب الأحمر الدولي يتسلم شابين سوريين عبر معبر ‎القنيطرة، ضمن صفقة تبادل الاسرى مع ‎دمشق

تسلم الصليب الاحمر الدولي شابين سوريين عبر معبر ‎القنيطرة، في جزء من صفقة التبادل مع ‎سوريا بوساطة ‎روسية.
کد خبر: ۱۰۳۵۶۰۷
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶ 19 February 2021
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وكانت مصادر سورية واسرائيلية تحدثت يوم الأربعاء عن إبرام صفقة تبادل أسرى بين الجانبين برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتضمن الإفراج عن أسيرين سوريين مقابل الإفراج عن معتقلة إسرائيلية.

والأسيران السوريان هما ذياب قهموز ، ونهال المقت وكلاهما من الجولان السوري المحتل، فيما لم ترد معلومات مفصلة عن اعتقال المستوطنة الاسرائيلية سوى أنها دخلت الأراضي السورية بالخطأ وتم اعتقالها.

وفي بداية المفاوضات مع الأسيرين السوريين كان العرض المقدم لهما أن يتم إطلاق سراحهما إلى سوريا وليس الى الجولان المحتل، وهو ما رفضاه بالمطلق. وبعد مفاوضات تم إطلاق سراح نهال المقت إلى قريتها مجدل شمس بالجولان المحتل، فيما تعقدت المفاوضات مع الأسير القهموز.

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مقاومة سوریا اسرى
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