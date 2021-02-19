أبناء محافظة ذمار يحيون الجمعة الاولى من شهر رجب

أحيا ابناء مدينة ذمار صباح اليوم الجمعة الأولى من شهر رجب الأصب على طريقتهم الخاصة بمظاهر الفرحة والابتهاج والاهازيج والرقصات الشعبية وتقسيم الحلوى للاطفال.

احتفى ابناء مدينة ذمار صباح اليوم بعيد الجمعة الأولى من شهر رجب الأصب على طريقتهم الخاصة بمظاهر الفرحة والابتهاج والاهازيج والرقصات الشعبية وتقسيم الحلوى للاطفال.

ونوهت الكلمات في الاحتفالية التي حضرها معظم أبناء ذمار إلى عظمة وأهمية هذه المناسبة وضرورة إحيائها ودلالات احتفال اليمنيين بإسلام أجدادهم في أول جمعة من رجب.

ولفت المشاركون إلى أن إحياء اليمنيين لذكری جمعة رجب تجسد المضي علی خطی الرسول الأعظم(ص) ونهجه الكريم، وتعزيزا للهوية الإيمانية والارتباط بدين الله، ومواقف الأجداد الذين ناصروا الإسلام.

المصدر: قناة المسيرة