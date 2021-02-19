میزان استفاده مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی

کدام واکسن‌های کرونا بیشتر استفاده می‌شود؟

نرخ ارز و تورم در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟

بازدید 161

أبناء محافظة ذمار يحيون الجمعة الاولى من شهر رجب

أحيا ابناء مدينة ذمار صباح اليوم الجمعة الأولى من شهر رجب الأصب على طريقتهم الخاصة بمظاهر الفرحة والابتهاج والاهازيج والرقصات الشعبية وتقسيم الحلوى للاطفال.
کد خبر: ۱۰۳۵۵۹۸
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۹ 19 February 2021

احتفى ابناء مدينة ذمار صباح اليوم بعيد الجمعة الأولى من شهر رجب الأصب على طريقتهم الخاصة بمظاهر الفرحة والابتهاج والاهازيج والرقصات الشعبية وتقسيم الحلوى للاطفال.

کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

ونوهت الكلمات في الاحتفالية التي حضرها معظم أبناء ذمار إلى عظمة وأهمية هذه المناسبة وضرورة إحيائها ودلالات احتفال اليمنيين بإسلام أجدادهم في أول جمعة من رجب.

ولفت المشاركون إلى أن إحياء اليمنيين لذكری جمعة رجب تجسد المضي علی خطی الرسول الأعظم(ص) ونهجه الكريم، وتعزيزا للهوية الإيمانية والارتباط بدين الله، ومواقف الأجداد الذين ناصروا الإسلام.

المصدر: قناة المسيرة

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
ثقافة الیمن ذمار
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
اسلام قلعه قیام مردم تبریز گادوین منشا لیله الرغائب سی سخت زلزله
آخرین اخبار

حرکت بی شرمانه آقای سیاستمدار در اوج سرما

بدء الاغلاق العام وحظر التجوال لمدة اسبوعين عقب تسجيل حالات من سلالة كورونا الجديدة

وفد من الباحثين والأكاديميين الإيرانيين في حلب لبحث تعزيز التبادل العلمي بين البلدين

پیکان از میزبانی جلسه انتخاباتی فوتبال انصراف داد

دستیار قلعه نویی بعدازباخت ۵گله: از هواداران گل‌گهر عذر می‌خواهیم

شهید حججی نماد نسل چهارم انقلاب است

مس کرمان صدرنشین لیگ دسته اول شد

گل محمدی: برد با ۵گل در تصور خودم هم نبود

پاره شدن طلسم گلزنی عالیشاه با استارت ۵۰متری!

پرگل ترین برد لیگ بیستم بدون مهاجم نوک!

موسكو: مناورات امريكا تهدد السلام والاستقرار

هنر بر جا مانده از طوفان در تگزاس

جدول نیم فصل لیگ برتر بیستم با قهرمانی پرسپولیس

مقتل أستاذ من جامعة كابول في انفجار قنبلة

اعلام تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه نزدیکان پوتین| توافق آمریکا و اروپا برای پایان جنگ در یمن| تحریم بیش از 100 مقام بلاروس از سوی آمریکا| استقبال روسیه از عقب‌نشینی آمریکا از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۶ نظر)

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۹ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۰۹ نظر)

پیشنهاد آشنا برای توهین کنندگان به روحانی / نظر رئیسی برای حضور در انتخابات چیست؟ / علم الهدی: مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند، خائن به انقلاب است / مجری سیما: به خاطر این واژه گفتند سه بار عذرخواهی کُن!  (۱۰۸ نظر)

دو بازیگر زن از بازی کنار انصاریان انصراف دادند!  (۹۹ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۹۴ نظر)

ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است / یکی از سخت‌ترین ایام مدیریتی کرونا شروع شد/ قرنطینه‌ها باید جدی گرفته شود/ تکمیلی: شناسایی مبتلایان جدید به ویروس جهش یافته کرونا و اعمال قرنطینه شدید  (۸۸ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

حیاتی: می‌شد محترمانه‌تر از صداوسیما کنار بروم / دردسر ماجرای «دل بستن به روسیه» برای وزیر روحانی / طرح نمایندگان برای افزایش ۴۰ کرسی به مجلس / روایت وزیر احمدی نژاد از لوکوموتیو اقتصاد ایران  (۷۱ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

tabnak.ir/004LPC
tabnak.ir/004LPC