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تحرّك لأهالي شهداء مرفأ بيروت أمام قصر العدل في بيروت

تجمع أهالي شهداء ​مرفأ بيروت​ أمام ​قصر العدل صباح اليوم الجمعة،​ استنكارًا لتنحية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت ​فادي صوان​، وللمطالبة بالكشف عن من تسبب بالإنفجار الذي وقع في الرابع من شهر آب/اغسطس من العام الماضي.
کد خبر: ۱۰۳۵۵۳۶
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴ 19 February 2021

تحرّك لأهالي شهداء مرفأ بيروت أمام قصر العدل في بيروت

ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تدعو الى "عدم تمييع وتأجيل وتسييس التحقيقات، والى ضرورة كشف الحقيقة بأسرع وقت".

ويأتي ذلك في إطار سلسلة تحركات أطلقها أهالي شهداء مرفأ بيروت، للمطالبة بالكشف عن من تسبب بالإنفجار الذي وقع في الرابع من شهر آب/اغسطس من العام الماضي.

وكان الأهالي أكدوا في وقت سابق أن "لا ثقة لديهم بالقضاء اللبناني لأن معظم القضاء مسيّس"، مشددين على أنهم سيذهبون "باتجاه تصعيد أعلى، وسنفجر غضبنا، ودم شهدائنا لن نتركه ولن نتساهل به".

وأشاروا إلى أن "قطع الطريق ليس إلا حركة رمزية، والتحركات الأساسية ستزونها تباعا"، مشددين على أنهم يحاولون "اتخاذ خطوات بطرق مفاجئة".

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أمن انفجار مرفأ بیروت تظاهرات
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