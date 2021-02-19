ظريف: طهران ستعود لتنفيذ كافة التزاماتها فور رفع واشنطن العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه يتعين الامتثال للقرار 2231 وإلغاء كافة العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران، بشكل فاعل ومن دون قيد أو شرط.

وأكد ظريف في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة، أن إيران ستعود عن خفض كافة التزاماتها فور رفع العقوبات.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني، بعد يوم من إعلان واشنطن نيتها العودة إلى المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أبلغته فيها حول سحب إعلان سلفه، دونالد ترامب، القاضي باستئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

كذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تأمل في أن تسمح المصالح المشتركة بالعمل مع روسيا والصين بشأن الملف النووي الإيراني.