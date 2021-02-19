عملية السلام في اليمن باتت متصدعة

اعتبر Jack Watling في مقاله في Commentary في حديثه عن الصراع في اليمن أنه على إدارة بايدن إذا كانت ترغب في التوسط في السلام في اليمن، فهي بحاجة إلى التوفيق بين سياساتها المتناقضة تجاه البلاد والاعتراف بأن العمل العسكري الهجومي هو عنصر ضروري للمفاوضات الهادفة. وبرأيه، ينشأ التفاوت في المعاملة بين الأطراف من حقيقة أن المجتمع الدولي ليس لديه أي نفوذ على الحوثيين، وطالما أن المجتمع الدولي يحميهم من أي انتكاسات عسكرية عملية، فإنهم سيواصلون التفاوض بسوء نية. يظهر الحوثيون في المحادثات لكن حتى الآن لم يقدموا أي تنازلات ذات مغزى. قد تكون الحرب ضارة بالشعب اليمني لكنها لا تضر الحوثيين. كما يرى Watling لا ينبغي لمؤيدي سحب الدعم أن يتوهموا أنه سيسهم في إنهاء الصراع. على العكس من ذلك، ستظل الرياض بحاجة إلى العثور على صواريخ الحوثيين الباليستية وضربها وتفكيك وحدات الحوثيين التي تخترق الأراضي السعودية. ستبقى رغبتهم في منع جهة معادية من غير الدول من السيطرة على مناطق كبيرة.

بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران 2018، كانت القوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة تتقدم نحو مدينة الحديدة الساحلية. سارع المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط ونجح في وقف الهجوم، قبل أيام من سيطرة القوات اليمنية على المدينة. كان أساس هذا التدخل هو أن أي انقطاع في الإمدادات الغذائية عبر الميناء سيؤدي إلى أزمة إنسانية ويعرض جهود التوصل إلى تسوية تفاوضية للخطر.

لم يكن هناك حل عسكري، كما قال الدبلوماسيون. فشلت العملية الدبلوماسية اللاحقة أو الإغاثة الإنسانية في تحقيق السلام. في الواقع، شن الحوثيون خلال العام الماضي هجومًا شرسًا ومستمرًا على محافظة مأرب. أصبحت مأرب ملاذًا للنازحين داخليًا باعتبارها واحدة من المناطق القليلة جدًا في اليمن التي تتمتع بقدر ضئيل من الأمن. ومع ذلك، وعلى النقيض من الهجوم على الحديدة، لم يفرض المجتمع الدولي أي ضغط جاد على الحوثيين للتوقف عن هجومهم بما يتجاوز التعويذات المعتادة لدى الأمم المتحدة "للقلق". ينشأ التفاوت في المعاملة بين الأطراف من حقيقة أن المجتمع الدولي ليس لديه أي نفوذ على الحوثيين، وطالما أن المجتمع الدولي يحميهم من أي انتكاسات عسكرية عملية، فإنهم سيواصلون التفاوض بسوء نية. يظهر الحوثيون في المحادثات لكن حتى الآن لم يقدموا أي تنازلات ذات مغزى. قد تكون الحرب ضارة بالشعب اليمني لكنها لا تضر الحوثيين. في الواقع، إنه يدعمهم. لا يوجد حل عسكري بحت للحرب في اليمن، ولكن حتى يقدّر الدبلوماسيون أن القوة مصدر مهم للضغط، لن يكون هناك حل دبلوماسي أيضًا. غالبًا ما تتحدث الحكومات الغربية عن أهمية نهج "الحكومة بأكملها". في اليمن، سعت القوى الخارجية بإصرار إلى بذل جهود مصنفة بالكامل. وركزت وزارة الدفاع على مواصلة حملة مكافحة الإرهاب ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مفضلةً التقليل من الدعاية. حاولت وزارات الخارجية تسهيل القنوات الخلفية بين الأحزاب. حاولت منظمات الإغاثة بشكل يائس رفع الدعاية للصراع للحد من العنف، لكن جهودها أعاقت جانبًا واحدًا فقط. لا تشعر أي دولة لديها القدرة على إحراز تقدم نحو التسوية أن لديها مصالح كافية في اليمن لوضع استراتيجية متماسكة. وإلى أن يأتي هذا الاتساق، سيستمر اليمن في التأثر بمجموعة من الجهات الفاعلة الخارجية التي تسعى إلى تحقيق أجندات متضاربة ومتنافسة، والتي ستؤدي أنشطتها إلى خنق المبادرات المحلية وستستمر الحرب.

المصالح السعودية

غالبًا ما يركز النقاش العام للحرب في اليمن على عدم كفاءة الاستهداف السعودي والمدنيين الذين قتلوا في حملتها الجوية. هناك حجة مفادها أن سحب الدعم للقوات الجوية الملكية السعودية سيقلل من معاناة المدنيين. إن هذا لمشكوك فيه. تقاتل المملكة العربية السعودية الحوثيين منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي. منذ أن استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، احتلوا أيضًا الأراضي السعودية وشنوا بعد ذلك هجمات صاروخية باليستية وصواريخ كروز واسعة النطاق على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية السعودية، بما في ذلك العاصمة السعودية الرياض. في حين أن الحوثيين لم يصنعوا من قبل إيران ولم يتم توجيههم من قبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي، فقد تم تمكينهم من قبلهم وتعززت العلاقة بشكل كبير منذ عام 2018 فصاعدًا. للتوضيح، أظهر السعوديون تجاهلاً قاسياً لأرواح المدنيين في اليمن. هناك نقاش أخلاقي صحيح حول تمكين الحملة الجوية السعودية. ومع ذلك، لا ينبغي لمؤيدي سحب الدعم أن يفعلوا ذلك بوهم أنه سيسهم في إنهاء الصراع. على العكس من ذلك، ستظل الرياض بحاجة إلى العثور على صواريخ الحوثيين الباليستية وضربها وتفكيك وحدات الحوثيين التي تخترق الأراضي السعودية. ستبقى رغبتهم في منع جهة معادية من غير الدول من السيطرة على مناطق كبيرة. علاوة على ذلك، نظرًا لأن سحب التمكين لقواتهم سيعيق موقفهم الرادع ضد إيران، فمن المرجح أن يندفع السعوديون للحصول على أنظمة أخرى أقل دقة وإثبات قدرتهم على استخدامها. بعد تعطيل مبدئي لحملتهم الجوية، قد يؤدي سحب التمكين في الواقع إلى توسيع جهودهم. ومن المؤكد أنها لن ترى نهاية للحصار أو تمويل الجماعات المناهضة للحوثيين، وهي سياسات قتلت مدنيين أكثر بكثير من الضربات الجوية.

للتوضيح، أظهر السعوديون تجاهلاً قاسياً لأرواح المدنيين في اليمن. هناك نقاش أخلاقي صحيح حول تمكين الحملة الجوية السعودية. ومع ذلك، لا ينبغي لمؤيدي سحب الدعم أن يفعلوا ذلك بوهم أنه سيسهم في إنهاء الصراع. على العكس من ذلك، ستظل الرياض بحاجة إلى العثور على صواريخ الحوثيين الباليستية وضربها وتفكيك وحدات الحوثيين التي تخترق الأراضي السعودية. ستبقى رغبتهم في منع جهة معادية من غير الدول من السيطرة على مناطق كبيرة.

التصلب الحوثي

يجب أيضًا الاعتراف بأنه في حين تم استبعاد الحوثيين من التسويات السياسية السابقة في اليمن، فإن موقفهم الحالي غير مستدام خارج الصراع. تمكن الحوثيون من الاستيلاء على صنعاء بمساعدة كبيرة من زعماء القبائل الذين دعموا الرئيس السابق علي عبد الله صالح. لكن بمجرد وصولهم إلى ترسانات الدولة وأدوات أمن الدولة، شدد الحوثيون على الإمدادات الطبية والغذائية، ونفذوا حكمًا وحشيًا من الإرهاب على الأصوات المستقلة في الأراضي التي يسيطرون عليها، وأخذوا رهائن من العائلات القبلية الرئيسية. إنهم لا يحملون ولاء السكان.

عندما قطع صالح تحالفه مع الحوثيين، فعل ذلك على افتراض أن شيوخ صنعاء سيحملون السلاح إلى جانبه. ومع ذلك، فبدون أي احتمال للحصول على أي دعم خارجي، تراجع العديد من زعماء القبائل، خوفًا من العواقب التي قد يتعرض لها شعبهم إذا انحازوا إلى صالح وخسروا. دون دعمهم قتل صالح وسيطر الحوثيون على صنعاء. نظرًا لأن الواجب الأول لأي شيخ هو حماية شعبهم، فمن غير المرجح أن يتحدى سلطة الحوثيين. إنهم ممنوعون من التنسيق على نطاق واسع من قبل سيطرة الحوثيين على الموارد الحيوية والتهديدات ضد أفراد عائلاتهم.

هذه الديناميكيات مهمة لأنه إذا أطلق الحوثيون سراح رهائنهم، وفقدوا السيطرة على الإمدادات الإنسانية والطبية، أو قدرتهم على اللجوء إلى العنف، نتيجة للتسوية السياسية، فستتضاءل سلطتهم السياسية بشكل كبير. في حين أن الحرب ضارة لشعب اليمن، فإن التسوية من شأنها أن تضعف الحوثيين، ومن وجهة نظرهم، ستراهم مستبعدين بسرعة من أي وعود تم تقديمها في صفقة سياسية. لذلك لا يوجد مأزق ضار للطرفين في الصراع وبالتالي فإن الحوثيين ليسوا مستعدين في ظل الظروف الحالية لإنهاء القتال.

اليمنيون بحاجة للحصول على تصويت

من العيوب الهيكلية المستمرة في عملية السلام أن قرار الأمم المتحدة رقم 2216 أجبر جميع الجهود الدبلوماسية على استهداف إعادة الرئيس عبد ربه هادي، وصياغة جميع المفاوضات على أنها بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. إلى جانب ربط المفاوضين بالمطالبة بشروط لن يقبلها الحوثيون، هناك مشكلة تتمثل في أن هادي - الذي لم ينتخب في اليمن - ظل منذ ذلك الحين في المنفى في المملكة العربية السعودية وليس لديه شرعية ولا سيطرة في جميع أنحاء البلاد.

هناك لاعبون سياسيون يتمتعون بشرعية محلية في جميع أنحاء اليمن. محافظ العرادة في مأرب، وشيوخ العشائر في المهرة والبيضاء، وقادة المجلس الانتقالي الجنوبي، لديهم دوائر انتخابية. في معظم الحالات يتم استبعاد هؤلاء الأفراد من تأطير التسوية. في مناطق أخرى، كما في البيضاء حيث قاتلت القبائل إلى جانب القاعدة في صراع مرير غير مدعوم مع الحوثيين، كانت الولايات المتحدة تشن بنشاط ضربات ضد مجتمعاتها بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة. في غضون ذلك، شنت الإمارات حملتها الخفية والقذرة ضد حزب الإصلاح.

تتطلب أي عملية سلام قابلة للحياة بدعم دولي تسعى إلى إشراك أصحاب الشرعية المحلية بعض التنسيق في النهج. في الوقت الحالي - مع وجود جهات خارجية مختلفة تدعم المجموعات المحلية المختلفة وتهاجمها - لا يوجد أساس يذكر للمشاركة البناءة. من الناحية الواقعية، قد يتطلب الأمر من الولايات المتحدة فرض درجة من التنسيق لأنها وحدها تمتلك نفوذًا كافيًا على دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على استراتيجية. لكن من المشكوك فيه أن تكون الولايات المتحدة مهتمة بما يكفي بالأصوات اليمنية للنظر إلى ما وراء الروابط العائلية الوثيقة مع العديد من أصحاب النفوذ المحليين وتنظيم القاعدة.

بعيدًا عن الشعارات وتسجيل النقاط السياسية، إذا كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والحلفاء الأوروبيون جادين في إحلال السلام في اليمن، فيجب أن تكون هناك استراتيجية متماسكة. يجب أن تكون هناك محاولة لمواءمة الأهداف التي تسعى إليها الإدارات المختلفة وأوامر القتال. يجب أن يكون هناك تقدير أكثر دقة للأداة العسكرية كعنصر ضروري في تهديد مصالح الحوثيين بشكل كافٍ لتحقيق مفاوضات ذات مغزى. يعتبر الفشل في تحقيق هذا الاتساق تنازلًا، بالنسبة للعديد من الجهات الفاعلة الدولية، اليمنيون مؤسفون ولكن مع ذلك ضحية محتملة لعدم اهتمامهم.

ترجمة مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير