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مسؤول أمريكي: هناك فرصة لأول مرة منذ سنوات لإنهاء الضغوط القصوى والعودة إلى الدبلوماسية مع إيران

أعلن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أن هناك الآن فرصة لأول مرة منذ سنوات لإنهاء حملة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الدبلوماسية معها.
کد خبر: ۱۰۳۵۴۵۳
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۲:۲۵ 19 February 2021

مسؤول أمريكي: هناك فرصة لأول مرة منذ سنوات لإنهاء الضغوط القصوى والعودة إلى الدبلوماسية مع إيران

وذكر مسؤول رفيع في إدارة بايدن، في تصريح لوكالة "رويترز"، نشر مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستوافق على إجراء مفاوضات مع إيران حول العودة للاتفاق النووي في حال عقد اجتماع لمجموعة "5+1" بدعوة من الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، عقب محادثات بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا: "نحن مستعدون للمشاركة إذا عُقد مثل هذا الاجتماع".

وأشار إلى أنه "من الصعب تصور إحياء الاتفاق النووي مع إيران إذا لم تتم معالجة بعض القضايا الإقليمية"، فيما شدد على أن تعليق الطرف الإيراني للبروتوكول الإضافي للصفقة ومنع عمليات التفتيش المفاجئة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون "خطوة خطيرة".

وأعلن المسؤول الأمريكي مع ذلك أن "هناك الآن فرصة لأول مرة منذ سنوات لإنهاء حملة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الدبلوماسية معها".

من جانبه، ذكر مسؤول أمريكي ثان لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة أبلغت بعثة إيران في الأمم المتحدة بأن إدارة بايدن ستخفف قيود السفر على الدبلوماسيين الإيرانيين.

وشدد المصدر في الوقت ذاته على أن إدارة بايدن لم تتواصل مع مسؤولين إيرانيين بخلاف الإبلاغ بتخفيف قيود السفر.

وفي وقت سابق من اليوم أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة "5+1".

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