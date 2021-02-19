سيدة حلبية تؤسس مشروعها الخاص في اللاذقية وتأمل بالعودة إلى مدينتها

بعد تهديدها وعائلتها وطردها من قبل الإرهابيين من حلب قبل أعوام، استطاعت سيدة سورية القيام بمشروع بات منتشرا على صعيد المحافظات السورية في أنموذج حي لتجاوز السوريين لكل آثار الارهاب.

ولم يمتزج الإرهاب رغم شراسته بتركيبة المواطن السوري رغم أقسى الارتكابات التي قام بها الارهابيون تحديدا في المحافظات الصناعية فلم تقف أنعام عند تهديد المسلحين في حلب ونزحت مع آلامها نحو اللاذقية لتبدأ من نقطة الصفر بمشروع لانتاج مواد المنظفات في ريف اللاذقية مستثمرة وجود نباتات طبيعية في ريفها.

ويخدم المشروع أهل المنطقة على صعيد العمل كما يرفد السوق بمنتجات باتت مطلوبة لجودتها وانخفاض أسعارها في هذه الظروف الخانقة

ولا ترغب أنعام بالعودة لحلب على الرغم من حنينها إليها فلقد بات عملها هنا يقدم لها الكثير ولسان حالها يقول: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ".