عدد من الضحايا جراء قصف قوى التحالف السعودي مديرية شدا الحدودية في صعدة

تشهد المديريات الحدودية بمحافظة صعدة سقوط ضحايا جراء استمرار قوى التحالف السعودي بقصف القرى الاهلة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة.

وخلال الأسبوع الفائت استقبل المستشفى الريفي بمديرية رازح الحدودية، شهيدين وجريحين سقطوا بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا التي تعتبر همزة وصل بين مديريتي الظاهر ورازح، والطريق الوحيد لإيصال المستلزمات الضرورية لاستمرار حياة سكان القرى الحدودية بتلك المديريات.

يُشار الى ان الجيش السعودي يستهدف المديريات الحدودية بمختلف أنواع الأسلحة على مدار الساعة منذ بدء الحرب على اليمن، موقعا ضحايا في صفوف المواطنين بين شهداء وجرحى ومحدثا اضرارا كبيرة بممتلكاتهم.