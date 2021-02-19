الكاظمي يلتقي صالح: الحكومة تحث الخطى من أجل تحقيق مطالب العراقيين

التقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، الرئيس العراقي برهم صالح، واكد أن الحكومة تحث الخطى من أجل تحقيق مطالب العراقيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان الاخير "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، لبحث آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد".

واضاف ان "اللقاء استعرض آخر الإستعدادات التي توفرها الأجهزة الحكومية المعنية ومفوضية الإنتخابات لإجراء الإنتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول القادم، وبما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي واختياراته".

وأكد الكاظمي، وفقا للبيان، "أهمية الخطوات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، وانعكاسها إيجابًا على مستقبل العراق الاقتصادي وأمنه الداخلي والسلم الأهلي وتوفير الفرص لقطاع الشباب".

وشدد على "ضرورة توحيد الصفوف الداخلية إسنادًا لسلطة القانون، ولأجل تنفيذ الأهداف التي جائت من أجلها الحكومة التي تحث الخطى من أجل تحقيق مطالب العراقيين وتطلعاتهم".