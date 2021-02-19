السيسي يستقبل رئيس الحكومة الليبية الجديدة.. والدبيبة يعرب عن رغبته في إنهاء الانقسام

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس،رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، فيما اعرب الدبيبة عن رغبته في إنهاء الانقسام.

وشدد الرئيس المصري خلال اللقاء على حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود أبناءها المخلصين لترتيب الأولويات، وفق ما اعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان.

وأوضح السيسي "حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، وأن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءا باستعادة الأمن، ومرورا بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولاً إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق."

واكد السيسي "استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار"، وفق راضي.

وقال المتحدث الرئاسي أن رئيس الوزراء الليبي عبر عن تقدير واعتزاز بلاده "للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة."