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وزارة الصحة تعلن تسجيل 80 وفاة و8066 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 80 وفاة و8066 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
کد خبر: ۱۰۳۵۳۷۹
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۲ 18 February 2021

وزارة الصحة تعلن تسجيل 80 وفاة و8066 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سیما سادات لاري أن "عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الخميس ملیون و550 الفا و142 شخصا، وبوفاة80شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و264 شخصا."

‏‏وأضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الخميس انه "تم تسجیل 8 الاف و66 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و550 الفا و142 شخصا؛ من بينهم 3679 شخصا في وضع حرج."

واوضحت، ان "عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 324 الفا و 231 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 80 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 264 شخصا."

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و 274 الفا و 529 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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صحة کورونا ایران
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