الرئيس روحاني: على أمريكا تعويض أخطاء الإدارة السابقة والخضوع للقانون

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ان "امريكا حكومة وشعبا ادركت انها ارتكبت خطأ تجاه ايران لذلك نأمل ان تقوم بالتعويض عن هذا الخطأ في اقرب وقت ممكن"، معلنا ان "الامتثال للقانون ليس معيبا لكن من المعيب الاستسلام امام الغطرسة والقوة".

اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن امله في أن "تعوض الإدارة الأمريكية الحالية أخطاء الإدارة السابقة وأن تخضع للقانون".

وخلال افتتاح الرصيف الخامس في ميناء المنطقة الاقتصادية الخاصة في غرب هرمزكان في جنوب ايران عبر تقنية الفيديو كنفرانس، اليوم الخميس، قال روحاني: لا نريد أن نقول للولايات المتحدة أن تتصرف بشكل غير قانوني مقابل ضغوطنا. ما نريده هو تنفيذ المعاهدة الدولية.

وتابع: لذلك نأمل أن يعودوا إلى القانون وأن نكون قادرين على إجراء تعاملاتنا في ظروف أفضل خاصة في القطاع التجاري.

واضاف الرئيس روحاني: لم نكن نعتقد أن مجنوناً سيصل إلى السلطة في أمريكا ويبدأ حرباً فريدة ضد إيران.

واكمل الرئيس الايراني: افتتحنا اليوم 7.5 مليون طن من إنتاج كريات الحديد مما يدل على حيوية ونشاط وطفرة الانتاج في البلاد.

ونوه إلى ان الشعب الإيراني العظيم لم يستكن تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا: بالطبع الشعب يعاني مشقة ومعاناة ومشاكل ، لكننا كنا نريد أشياء أخرى. لم نكن نعتقد أن مجنونا سيصل إلى السلطة في أمريكا ويبدأ حربا تاريخية فريدة ضد شعبنا. لقد أدرك الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية الحالية أنه كان على خطأ.

وأشار الرئيس الإيراني إلى عراقيل الأعداء لصادرات النفط، قائلا: إن العدو مارس كل الضغوط لوقف بيع نفطنا. لكن نحن أدرنا البلاد بدون نفط وأعلنا الميزانية بدون نفط.