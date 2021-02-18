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بسبب المنخفض.. إصابات وأضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات في غزة

أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، ولحقت أضرار مادية في عدد من المنازل وممتلكات المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة بفعل المنخفض الجوي القطبي والرياح الشديدة المصحوبة بالأمطار، لليوم الثاني على التوالي.
کد خبر: ۱۰۳۵۳۱۳
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۶ 18 February 2021

بسبب المنخفض.. إصابات وأضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات في غزة

وأصيب ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة جراء سقوط برميل مياه على سطح منزلهم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، ولحقت أضرار مادية في المنزل.

كما أصيب مواطنان بجروح متفاوتة جراء إنهيار سقف غرفة في منزلهم بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نقلا إلى مستشفى الشفاء للعلاج،

وأصيب ثلاثة بجروح متباينة إثر سقوط لوحة إعلانية في خان يونس، جنوب قطاع غزة، نقلوا على إثرها للعلاج لمستشفى ناصر بالمدينة.

وكان أصيب أمس، مواطن بجروح خطيرة جراء إنهيار سور بناية قيد الإنشاء في مدينة دير البلح، وسط القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج، كما لحقت أضرار في منازل وممتلكات المواطنين في المكان.

ولحقت أضراراً مادية بعدد من منازل المواطنين في مناطق مختلفة من القطاع، بينها سقوط جدار أسمنتي في مخيم النصيرات، وارتطام مركبة في حديد رصيف على شارع صلاح الدين، وتضرر مشروع إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية، إضافة إلى اقتلاع شجرة كبيرة في حي الشجاعية شرق غزة، وسقوط يافطات المعدنية وأشجار بفعل المنخفض الجوي المصحوب برياح شديدة وأمطار غزيرة.

وتواصل التربية والتعليم والتعليم العالي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تواصل لليوم الثاني على التوالي تعطيل الدراسة في مختلف المدارس ورياض الأطفال والجامعات، نظراً للظروف الجوية السيئة وحفاظاً على سلامة التلاميذ والطلبة.

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