أمطار وثلوج تغطي عددا من المناطق في محافظة السويداء

وأوضح مصدر في قسم الجاهزية بمحافظة السويداء أن سماكة الثلوج كانت متفاوتة ووصل أعلاها إلى 15 سنتيمترا في منطقة أم حوران بضهر الجبل، مشيرا إلى أن العديد من الطرقات في المناطق الجبلية سالكة بصعوبة.
وبين المصدر أن الهطولات الثلجية ما زالت مستمرة في عدد من المناطق، موضحا أن تحريك الآليات العامة لفتح الطرقات التي تحتاج للتدخل ضمن محاور عملها يبدأ بعد توقف الهطل لافتا إلى عدم وجود اي أضرار تذكر حتى الآن.
وأعلنت جامعة دمشق عن تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة اليوم الأربعاء وغدا الخميس فى جميع كليات فرع الجامعة فى السويداء نظرا للاحوال الجوية السائدة.
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