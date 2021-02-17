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رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي امس رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، معلنا حرصه على عقد هذا الاجتماع لانه "لن يكون الأخير بل سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية خلال الفترة المقبلة"، مضيفا ان الرئيس المصري يتابع ويصر على إنجاز المشروعات في أسرع وقت.
کد خبر: ۱۰۳۵۰۹۰
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۷ 17 February 2021

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً، مساء امس الثلاثاء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، وزعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن".

وخلال الاجتماع، أكد مدبولي، وفق بيان لمكتبه الاعلامي، على "الدور المهم للبرلمان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية؛ سواء في دوره التشريعي المهم للغاية لإنجاز القوانين والتشريعات التي تحقق مصلحة الوطن، وكذلك لدوره الرقابي والإرشادي للحكومة وكافة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية في الدولة، كما نص الدستور على ذلك."

وشدد مدبولي، على أن "هذا الاجتماع لن يكون الأخير، بل سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية خلال الفترة المقبلة؛ بغرض التشاور والتواصل الدائم بين الحكومة والبرلمان."

ونوه إلى أن "أي خلاف في الرأي لا يسبب أي مشكلات؛ فهذه هي سمة العمل السياسيّ وهي الاختلاف والتباين في بعض الآراء، لكن في نهاية الحال الجميع متفقون على تحقيق الصالح العام."

واكمل: الحكومة استحدثت منظومة إلكترونية للمتابعة الدقيقة والتقييم، وهي التي تعد التقارير التي يتم عرضها على مجلس النواب كل 6 أشهر حول معدلات إنجاز الحكومة لبرنامجها، والذي نعرض خلاله، وبمنتهى الشفافية، حجم ما نجحنا في تنفيذه، والمشكلات التي واجهتنا.

واستطرد مدبولي: بسبب كورونا هناك دول تعثرت، كما أن هناك دولا كان القدر رحيم بها، وأحسب أن مصر، حتى هذه اللحظة، كانت ولا تزال من بين هذه الدول التي خرجت بأقل قدر من الخسائر، وتتابعون جميعا ما يجري في الدول المتقدمة، قبل الدول النامية، والمشكلات الهائلة التي تواجهها في هذا الإطار.

وبين أنه "منذ اللحظة الأولى للوباء، وضعت الحكومة نُصب أعينها عدم امتلاك مصر ترف الإغلاق لأن الأمر يتعلق بأرزاق الناس وقوتهم. وكان من أصعب القرارات هو اتخاذ قرار يحقق التوازن بين الحفاظ على الأرواح وعلى الصحة وبنفس الوقت عدم توقف أرزاق المواطنين".

وتابع: في الوقت الذي تشهد فيه معظم دول العالم تراجعا ونموا سالبا، كانت مصر من بين ثلاث أو أربع دول حققت نموا إيجابيا في ظل "كورونا"، وكل ذلك يرجع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة للحكومة ومتابعته المستمرة معنا كفريق واحد، وإصراره على إنجاز المشروعات في أسرع وقت، وكانت هناك مشروعات يحتاج الأمر لإنهائها مدة زمنية معينة، وكان الرئيس يوجه بإنهائها في نصف هذه المدة.

وأضاف أن المتابعة الدؤوبة من الرئيس، وجهد جميع أعضاء الحكومة مكننا من إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الماضية، بصورة معقولة وجيدة.

وأشار مدبولي إلى أن "الحكومة دائما تضع في اعتبارها حجم التمويل الهائل المطلوب من الدولة لتنفيذ هذه الأعمال، والتحدي الخاص بمشروعات الصرف الصحي هو مجرد مثال، ويمكن أن نقيس ذلك على جميع القطاعات، فظروف مصر وطبيعتها على مدار العقود السابقة لم تكن تسمح بأن تسير بنفس السرعة التي تسير بها وتيرة النمو السكاني، الكبيرة للغاية".

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