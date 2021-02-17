انتهاء تمارين حفظ السلام البحرية "أمان 2021" بمشاركة اكثر من 45 دولة

انتهت الثلاثاء، مناورات "أمان 2021" في بحر العرب التي استضافتها باكستان، وشاركت فيها 45 دولة.

انهت القوات البحرية الباكستانية امس الثلاثاء تمارين ومناورات حفظ السلام البحرية، "أمان 2021"، والتي استضافتها باكستان في بحر العرب، بمشاركة اكثر من 45 دولة.

وقد حضر حفل الختام الرئيس الباكستاني عارف علوي وكان في استقباله بواخر وطائرات الدول المشاركة.

وهنأ الرئيس البكستاني قائد القوات البحرية الباكستانية على نجاحها في التدريبات البحرية المتعددة، واكد التزام بلاده بالسلام والاستقرار في المنطقة.

هذا وقد استمرت التمارين لمدة 6 ايام. وخلال التمرين البحري المتعدد الجنسيات وهو السابع من نوعه، تم عرض التدريبات العملية لمكافحة الإرهاب والقدرات العسكرية بشكل كامل.

بدورها، أفادت البحرية الباكستانية في بيان، أن رئيس البلاد عارف علوي حضر الحفل الختامي للمناورات، إلى جانبه كبار الشخصيات من عسكريين ووزراء ودبلوماسيين أجانب.

وأضافت أن الحفل الختامي بدأ بتحية المركبات البحرية والجوية المشاركة، وإطلاع علوي على السيناريوهات التي أجريت خلال المناورات.