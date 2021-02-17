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روحاني: الاتفاق النووي غير قابل للتغيير.. ولا خيار أمام أمريكا سوى العودة إليه

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، أن الاتفاق النووي غير قابل للتغيير.
کد خبر: ۱۰۳۵۰۷۶
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۸ 17 February 2021

وقال روحاني في كلمة خلال اجتماع الحكومة، اليوم الاربعاء، إن ما تم توقيعه في 20 تموز/يوليو 2015 غير قابل للتغيير ويجب على العالم كله أن يعرف أننا نقبل الاتفاق النووي بنفس شكل عام 2015 ولن نغير في هذا الاتفاق وسنلتزم بتعهداتنا.

وأضاف روحاني، "عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي تحت ضغط من السعودية ومتطرفين داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، كنا في الأمم المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر من ذلك العام، وبعد خطابه، أرسل لنا ترامب رسائل ثماني مرات لكي نجتمع".

وتابع، "وفي تلك الليلة، اتصل بي الرئيس الفرنسي وقال إنني مع ترامب الآن هل تقبل عقد اجتماع معه. كما جاء العديد من الرؤساء إلى مكان إقامتنا وكان ترامب قد قال لهم ليضعوا كلمتين في الاتفاق النووي حول الصواريخ والمنطقة، فقلت لهم لن يتم إضافة أو حذف أي كلمة واحدة".

وفي السياق، أكمل روحاني قائلاً، "كما قال لنا ماكرون وافقوا على مناقشة هاتين المسألتين في المستقبل، لكننا قلنا أن ذلك لن يكون ممكنا أبدا".

وأكد، "على أوروبا أن تعلم أنه لو طرحنا موضوع الصواريخ والمنطقة، لكان ترامب نفسه عاد إلى الاتفاق النووي، لذا لن يحدث اي تغيير تريدونه في الاتفاق. إما أن تقبلوا أو لا تقبلوا الاتفاق على شكله الحالي".

وأضاف روحاني، " حديث العالم عن تقليص التزامات إيران أو القانون الأخير لمجلس الشورى الإسلامي بدلا من رفع العقوبات هو هروب إلى الأمام، بينما لا توجد سوى مشكلة واحدة ، وهي العقوبات الجائرة والخاطئة".

وأكمل، "أخبرت مسؤولاً أوروبياً الليلة الماضية أن المشكلة ليست سوى شيء واحد وهو العقوبات الخاطئة والجائرة، اذا رفعوا العقوبات اليوم سنفي بجميع الالتزامات صباح اليوم التالي. طبعاً يجب التحقق أن العقوبات قد رُفعت".

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ایران سیاسة علاقات خارجیة الإتفاق النووی
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