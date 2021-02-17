ظريف: على الاطراف الأخرى في الاتفاق النووي العودة إلى تعهداتها

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الاجراءات الطوعية ستتوقف في 21 شباط/فبراير، داعياً الاطراف الأخرى في الاتفاق النووي العودة إلى تعهداتها.

وأكد ظريف في تصريح على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الاربعاء، أن من قرارات مجلس النواب تقليص اشراف الوكالة وليس وقف الإشراف.

وأوضح، "سيتم تعليق اجراءاتنا الطوعية اعتبارا من 21 فبراير بعد مشاورات مع غروسي، ويجب أن تعود الاطراف الأخرى في 5 + 1 إلى التزاماتها".

وأضاف ظريف، "بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها ويفي الأعضاء الآخرون بالتزاماتهم ، فلن تكون هناك مشكلة".

وتابع قائلاً، "إن صمت بايدن يعكس ان هناك نقاشاً داخل الولايات المتحدة، ولا يزال البعض في الولايات المتحدة يعتقدون أن الضغوط القصوى ستثمر، لكن مرور الوقت سيظهر خطأهم".