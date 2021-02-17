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المتحدث باسم المناورة الايرانية الروسية المشتركة: سرب بحري هندي منتخب سينضم إلى المناورة

قال المتحدث باسم مناورة الأمن البحري في شمال المحيط الهندي المشتركة، الادميرال غلام رضا طحاني، إن "سرباً بحرياً هندياً منتخباً سينضم الى هذه مناورة".
کد خبر: ۱۰۳۵۰۶۶
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۸ 17 February 2021

المتحدث باسم المناورة الايرانية الروسية المشتركة: سرب بحري هندي منتخب سينضم إلى المناورة

وأضاف طحاني في تصريح له، اليوم الاربعاء، انه خلال اجراء المناورات البحرية الإيرانية الروسية المشتركة، تم إرسال طلب عبر البحرية الهندية إلى البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية للمشاركة في هذه المناورات البحرية. مؤكدًا انه تم الترحيب بهذا الطلب وانه سيتم اجراء بعض الوظائف التشغيلية في البحر بالاشتراك مع هذه الوحدة الهندية.

وفي ما يتعلق بمشاركة هذا السرب الهندي في منتصف اجراء هذه المناورات قال طحاني إن المناورة التي نجريها مع روسيا مرنة للغاية بحيث أنه يمكن للعديد من الدول الأخرى المشاركة فيها إذا أرادوا ذلك.

وتابع قائلاً إن "إحدى مهام مجموعة العمل الأمنية هذه هي التآزر بين الدول المطلة على المحيط الهندي للقيام بأعمال عملياتية، ونحن نتوجه نحو تعاون شامل مع مشاركة الهند بهذه المناورات، مضيفا ان المناورات البحرية في شمال المحيط الهندي أصبحت جذابة للغاية لدرجة أن المزيد من الدول تعلن عن استعدادها للانضمام إلى هذه المناورات المشتركة والمشاركة فيها".

وانطلقت المناورات الأمنية البحرية الايرانية الروسية المشتركة، صباح أمس الثلاثاء شمال المحيط الهندي وبحر عمان وتستمر لمدة يومين، تحت إشراف ومراقبة جوية للمنطقة من قبل مروحيات البحرية.

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