ابتلا به سرماخوردگی مانع ابتلا به کووید ۱۹ می‌شود؟

رانت روزانه ۱۶ میلیارد تومانی در بسته‌بندی تخم مرغ

وثیقه مشمولان برای خروج از کشور چقدر است؟

بازدید 459

وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى مصر في زيارة رسمية يبحث خلالها العلاقات الثنائية

وصل وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، سيلتقي خلالها بنظيره المصري سامح شكري وسيعقد اجتماعات مع شخصيات مهمة في مصر.
کد خبر: ۱۰۳۴۹۷۴
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۹ 17 February 2021

وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى مصر في زيارة رسمية يبحث خلالها العلاقات الثنائية

بدأ وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية لمصر تستمر عدة أيام.

وسيلتقي قريشي خلال زيارته مصر، بنظيره المصري سامح شكري وسيناقشان العلاقات الثنائية المشتركة وكيفية تطويرها في المستقبل القريب.

ومن المقرر ان يزور قريشي مقر جامعة الدول العربية ويلتقي الأمين العام للجامعة العربية ويناقش مسألة كشمير ودور الجامعة العربية لرفد الموقف الباكستاني.

وذكرت سفارة باكستان بالقاهرة في بيان، أن وزير الخارجية الباكستاني "سيجري خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين، كما سيعقد لقاءات مع رجال أعمال مصريين وأعضاء الجالية الباكستانية، ومن المتوقع أن تؤدي زيارة وزير الخارجية إلى تعزيز وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين باكستان ومصر."

وأكد البيان أن "مصر دولة مهمة وتلعب دورًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، في حين أن روابطها العميقة مع القارة الأفريقية تجعلها بوابة إلى إفريقيا،" لافتا إلى أن" باكستان تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع مصر، تماشياً مع رغبة إسلام آباد في إقامة علاقات أقوى مع العالم الإسلامي، فضلاً عن مبادرة الحكومة "إشراك إفريقيا"."

وشدد البيان على أن باكستان ومصر "تتمتعان بعلاقات أخوية وثيقة ترتكز بقوة على العقيدة والثقافة والقيم المشتركة ولدى البلدين تصورات متشابهة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، ويتم تعزيز التعاون الثنائي من خلال آليات مؤسسية قوية، بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة والمشاورات الثنائية السنوية ومجلس الأعمال المشترك."

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
مصر باکستان سیاسة العلاقات الثنائیة
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
استیضاح ترامپ اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۸ نظر)

پیشنهاد آشنا برای توهین کنندگان به روحانی / نظر رئیسی برای حضور در انتخابات چیست؟ / علم الهدی: مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند، خائن به انقلاب است / مجری سیما: به خاطر این واژه گفتند سه بار عذرخواهی کُن!  (۱۰۸ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است / یکی از سخت‌ترین ایام مدیریتی کرونا شروع شد/ قرنطینه‌ها باید جدی گرفته شود/ تکمیلی: شناسایی مبتلایان جدید به ویروس جهش یافته کرونا و اعمال قرنطینه شدید  (۸۸ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!  (۸۳ نظر)

حیاتی: می‌شد محترمانه‌تر از صداوسیما کنار بروم / دردسر ماجرای «دل بستن به روسیه» برای وزیر روحانی / طرح نمایندگان برای افزایش ۴۰ کرسی به مجلس / روایت وزیر احمدی نژاد از لوکوموتیو اقتصاد ایران  (۷۱ نظر)

دو بازیگر زن از بازی کنار انصاریان انصراف دادند!  (۶۹ نظر)

نه شعار «مرگ» تصادفی است، نه حذف نام امام (ره) / احمدی‌نژاد و مطالبه‌گری گزینشی / فرزندان، انقلاب‌ها را می‌خورند؟  (۶۶ نظر)

تذکر به دوچرخه‌سواری بانوان آری، تذکر به موتورسواران فحاش خیر؟ / عضو نهاد اصلاح طلبان: شرافتمندانه، عزل واعظی بود /تجمع در نارمک و دعوت انتخاباتی از احمدی‌نژاد  (۶۶ نظر)

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می‌گویند؟!  (۶۳ نظر)

«بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب اسلامی گسترش یابد»؛ مخاطب بیانات‌ رهبری چه کسانی بودند؟  (۶۱ نظر)

تغییر حداقل مزد کارگری در فراز و نشیب ۴۱ سال گذشته  (۵۸ نظر)

جزئیاتی از ارسال نامه راهبردی رهبر انقلاب به پوتین / یک نماینده مجلس: زنان با خروج از ادارات حجابشان ۹۰ درجه تغییر می‌کند  (۵۵ نظر)

ناراحتی همسر میناوند از یک اقدام غیراخلاقی  (۵۲ نظر)

tabnak.ir/004LF8
tabnak.ir/004LF8