وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى مصر في زيارة رسمية يبحث خلالها العلاقات الثنائية

وصل وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، سيلتقي خلالها بنظيره المصري سامح شكري وسيعقد اجتماعات مع شخصيات مهمة في مصر.

بدأ وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية لمصر تستمر عدة أيام.

وسيلتقي قريشي خلال زيارته مصر، بنظيره المصري سامح شكري وسيناقشان العلاقات الثنائية المشتركة وكيفية تطويرها في المستقبل القريب.

ومن المقرر ان يزور قريشي مقر جامعة الدول العربية ويلتقي الأمين العام للجامعة العربية ويناقش مسألة كشمير ودور الجامعة العربية لرفد الموقف الباكستاني.

وذكرت سفارة باكستان بالقاهرة في بيان، أن وزير الخارجية الباكستاني "سيجري خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين، كما سيعقد لقاءات مع رجال أعمال مصريين وأعضاء الجالية الباكستانية، ومن المتوقع أن تؤدي زيارة وزير الخارجية إلى تعزيز وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين باكستان ومصر."

وأكد البيان أن "مصر دولة مهمة وتلعب دورًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، في حين أن روابطها العميقة مع القارة الأفريقية تجعلها بوابة إلى إفريقيا،" لافتا إلى أن" باكستان تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع مصر، تماشياً مع رغبة إسلام آباد في إقامة علاقات أقوى مع العالم الإسلامي، فضلاً عن مبادرة الحكومة "إشراك إفريقيا"."

وشدد البيان على أن باكستان ومصر "تتمتعان بعلاقات أخوية وثيقة ترتكز بقوة على العقيدة والثقافة والقيم المشتركة ولدى البلدين تصورات متشابهة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، ويتم تعزيز التعاون الثنائي من خلال آليات مؤسسية قوية، بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة والمشاورات الثنائية السنوية ومجلس الأعمال المشترك."