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واشنطن تدعو أنصارالله لوقف عملياتهم العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات وعبدالسلام يرد

الولايات المتحدة الأمريكية تطالب أنصار الله بوقف كافة العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول لتسوية في اليمن، والناطق باسم انصارالله محمد عبدالسلام، يردّ مؤكدًا انه لن يكتب النجاح لأي عملية سياسية تحت النار والحصار.
کد خبر: ۱۰۳۴۹۴۸
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۸ 16 February 2021

واشنطن تدعو أنصارالله لوقف عملياتهم العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات وعبدالسلام يرد

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، أنصار الله بوقف كافة العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول لتسوية سياسية مرضية، تنهي ملف الحرب المشتعلة في اليمن منذ عدة سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "يجب على الحوثيين وقف العمليات العسكرية والامتناع عن أي أعمال أخرى من شأنها زعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة".

وأكدت الوزارة على انه يتوجب على أنصارالله أن يوقفوا التقدم العسكري الذي يعمل على زعزعة الاستقرار وعليهم الالتزام بالمساهمة الفعالة بالعملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة والجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة.

وأشارت الخارجية الى أن هجوم انصارالله على مأرب هو "عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي أنهكت اليمن واليمنيين"، بحسب بيان الوزارة.

من جانبه، ردّ الناطق باسم انصارالله محمد عبدالسلام، على تصريحات الخارجية الأمريكية قائلاً: "نحن من يدعو لعمل سياسي بناء بعد وقف شامل للعدوان وفك الحصار"، لافتاً إلى أنه لن يكتب النجاح لأي عملية سياسية تحت النار والحصار.

وأكد عبد السلام في تغريدة، جهوزيتهم الكاملة للتعاطي بإيجابية بعد تحقيق شرط "وقف العدوان ورفع الحصار".

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الیمن وزارة الخارجیة الأمیرکیة طاولة المفاوضات محم عبد السلام
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