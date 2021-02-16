ابتلا به سرماخوردگی مانع ابتلا به کووید ۱۹ می‌شود؟

رانت روزانه ۱۶ میلیارد تومانی در بسته‌بندی تخم مرغ

وثیقه مشمولان برای خروج از کشور چقدر است؟

بازدید 141

انطلاق اللقاء الدولي الـ 15 لمباحثات أستانا حول سوريا

بدأت صباح اليوم الثلاثاء في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود أعمال اللقاء الدولي الخامس عشر ضمن صيغة أستانا حول سوريا بمشاركة وفد سوريا برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان.
کد خبر: ۱۰۳۴۸۴۵
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۶ 16 February 2021

انطلاق اللقاء الدولي الـ 15 لمباحثات أستانا حول سوريا

وتشارك في أعمال اللقاء وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا وهي الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف ووفد الجمهورية الإسلامية في ايران برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي ووفد تركيا.

كما يشارك في أعمال اللقاء أيضاً ممثلون عن الدول التي تتمتع بصفة المراقب في عملية أستانا وهي العراق ولبنان والأردن وكذلك الأمم المتحدة التي يترأس وفدها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وأيضاً ممثل عن وزارة خارجية جمهورية كازاخستان التي قدمت الساحة المضيفة لعملية أستانا وممثلون عن ما يسمى بـ “المعارضة السورية المسلحة”.

وقال المبعوث الرئيس الروسي الى سوريا “ألكسندر لافرنتييف” أننا أرسلنا دعوات لشركائنا الأميركيين للمشاركة بمباحثات أستانا لكن للأسف رُفضت.

واضاف، اللجنة الدستورية في جنيف هي الوحيدة التي بإمكانها إيحاد حل سياسي للأزمة في سوريا.

وبدأت أعمال اليوم الأول من اللقاء الذي يستغرق يومين بمحادثات مغلقة ثنائية ومتعددة الجوانب بين مختلف الوفود بينما تنعقد يوم غد الجلسة الختامية العامة للقاء.

وكان اللقاء السابق الرابع عشر للمحادثات ضمن صيغة أستانا انعقد في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان في كانون الأول عام 2019، وكان من المقرر عقد اللقاء الخامس عشر في نور سلطان في اذار عام 2020 ولكن تم إرجاؤه عدة مرات بسبب انتشار جائحة كورونا.

ويبحث المشاركون في لقاء سوتشي الحالي أيضاً الوضع الإنساني في سوريا وخاصة في ظروف انتشار وباء كورونا ومسائل إعادة الإعمار ما بعد الأزمة ومقررات المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين الذي انعقد في دمشق في شهر تشرين الثاني الماضي، وغيرها من الملفات الهامة.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
أستانا روسیا سوریا سوتشی
خبرهای مرتبط
الحكومة تتلقى دعوة من روسيا للمشاركة في محادثات أستانا بصفة مراقب
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
استیضاح ترامپ اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۸ نظر)

تزریق نخستین واکسن اسپوتنیک به پسر دکتر نمکی  (۱۳۴ نظر)

پیشنهاد آشنا برای توهین کنندگان به روحانی / نظر رئیسی برای حضور در انتخابات چیست؟ / علم الهدی: مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند، خائن به انقلاب است / مجری سیما: به خاطر این واژه گفتند سه بار عذرخواهی کُن!  (۱۰۸ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است / یکی از سخت‌ترین ایام مدیریتی کرونا شروع شد/ قرنطینه‌ها باید جدی گرفته شود/ تکمیلی: شناسایی مبتلایان جدید به ویروس جهش یافته کرونا و اعمال قرنطینه شدید  (۸۸ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!  (۸۳ نظر)

حیاتی: می‌شد محترمانه‌تر از صداوسیما کنار بروم / دردسر ماجرای «دل بستن به روسیه» برای وزیر روحانی / طرح نمایندگان برای افزایش ۴۰ کرسی به مجلس / روایت وزیر احمدی نژاد از لوکوموتیو اقتصاد ایران  (۷۱ نظر)

آغاز واکسیناسیون کووید ۱۹ در ایران با دستور رئیس‌جمهور و واکسن اسپوتنیک  (۶۹ نظر)

ادامه حواشی داخلی سفر قالیباف به روسیه / هاشمی طبا: دولت بعدی ایران با آمریکا سازش می‌کند / انتقادات تند هادی غفاری از شورای نگهبان / احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ چه برنامه ای دارد؟  (۶۷ نظر)

تذکر به دوچرخه‌سواری بانوان آری، تذکر به موتورسواران فحاش خیر؟ / عضو نهاد اصلاح طلبان: شرافتمندانه، عزل واعظی بود /تجمع در نارمک و دعوت انتخاباتی از احمدی‌نژاد  (۶۶ نظر)

دو بازیگر زن از بازی کنار انصاریان انصراف دادند!  (۶۵ نظر)

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می‌گویند؟!  (۶۳ نظر)

«بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب اسلامی گسترش یابد»؛ مخاطب بیانات‌ رهبری چه کسانی بودند؟  (۶۱ نظر)

تغییر حداقل مزد کارگری در فراز و نشیب ۴۱ سال گذشته  (۵۸ نظر)

tabnak.ir/004LD3
tabnak.ir/004LD3