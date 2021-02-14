استكمالا لخطوات التطبيع.. محمد محمود آل خاجة أول سفير للإمارات لدى الكيان الإسرائيلي

استكمالا لخطوات التطبيع، ادى محمد محمود آل خاجة اليوم اليمين القانونية كأول سفير للإمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي.

ادى محمد محمود آل خاجة اليمين كأول سفير معين للإمارات في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أمام رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

واعلنت وكالة انباء الامارات، في بيان لها مساء اليوم الاحد، ان آل خاجة أدى اليمين "حيث أقسم بأن يكون مخلصا لدولة الإمارات ورئيسها وأن يحترم دستور الدولة وقوانينها وأن يضع مصلحتها فوق كل اعتبار ويؤدي أعمال وظيفته بأمانه وإخلاص ويحافظ على أسرارها."

وخلال مراسم الاداء، دعا حاكم دبي سفير بلاده الى توطيد العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي خلال فترة عمله.

وقالت "وام" ان بن راشد دعا السفير الخاجة للعمل في مهنته "بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون" بين الامارات وكيان الاحتلال الاسرائيلي "بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة"، وفق قولها.