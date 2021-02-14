صالح: أمن واستقرار العراق عاملان أساسيان لاستقرار المنطقة وشعوبها

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله اليوم وفداً ضم عدداً من الشخصيات العربية من مصر والأردن والسودان وتونس، أن أمن واستقرار العراق عاملان أساسيان لاستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن أمن واستقرار العراق عاملان أساسيان لاستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد 14 شباط 2021 في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الشخصيات العربية من مصر والأردن والسودان وتونس".

ولفت الى أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، والتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها، وخصوصاً جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية، إلى جانب خطر الإرهاب".

وأضاف، أن "رئيس الجمهورية اكد ضرورة التعاون والتكاتف في مواجهة هذه التحديات، وتجاوز الأزمات والتوترات والتواصل والحوار لضمان الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، والانطلاق نحو آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتنمية".

ونوه بأن "أمن واستقرار العراق وسيادته تمثل عاملاً أساسياً لاستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها وتطلعاتها نحو حياة أفضل".